Valeria Márquez: Se filtra macabro detalle de su asesinato; dicen que estaba embarazada

Ciudad de México.- El tan terrible caso de Valeria Márquez, sigue dando mucho de que hablar, debido a que recientemente, el polémico periodista, Javier Ceriani, acaba de hablar de esta situación y brindar un macabro detalle del asesinato de la joven, originaria de Jalisco, además de que también alimentó la teoría de que estaba embarazada, y eso podría ver mucho con lo sucedido en su deceso en 'live' de TikTok.

Al igual que muchos mexicanos, a Valeria le fue arrebatada su vida de manera inesperada y a la corta edad de 23 años, a causa del crimen organizado, mientras estaba realizando un en vivo en la mencionada red social. Desde su deceso, se ha especulado mucho sobre esta tragedia, en el que se ha señalado como principal sospechosa a su amiga, Vivian de la Torre, quien además de ser muy cercana a la joven, durante el 'live' fue la que le insistió en que se quedara en su negocio, pese a que ella se dijo insegura por un hombre sospechoso.

Ante esto, Vivian ha salido a defenderse, negando las acusaciones en su contra, sin embargo, ahora, el expresentador de Chisme No Like ha salido a volver a culpar a la también influencer, afirmando que ella le dio un café que estaba envenenado, y que la sedaba para no darse cuenta, además de recalcar que sí podría haber estado embarazada: "Valeria Márquez, dicen que estaba embarazada, dicen que estaba envenenada por un café que le dio la amiga, no el que recibió, una taza que tomó antes, dicen que tenía sedantes", externó Ceriani.

Finalmente, con este tema, el excolega de Elisa Beristain destacó que él pudo notar como es que Valeria estaba siendo controlada por Vivian, asegurando que tal vez ya no tenía la fuerza para resistir la petición, y por eso es que le hizo caso a su instinto que decía que se fuera a poner a salvo: "Vieron que Valeria no tenía voluntad, puede ser. Valeria no tuvo voluntad de irse, de protegerse o de ponerse detrás del escritorio".

Cabe recalcar que lo dicho por Ceriani no puede ser tomado como una verdad al 100 por ciento, pues pese a que él afirma tener fuentes fidedignas, al no venir de las autoridades mexicanas, estas declaraciones no pueden ser tomadas en su totalidad, y se debe de reservar duda. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Zapopan, ha señalado que no tienen informes significativos para avanzar en el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui