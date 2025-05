Adiós a una grande: Tras problemas de salud, dan triste noticia sobre Lupita D'Alessio

Ciudad de México.- El nombre de Lupita D'Alessio de nueva cuenta apareció en todos los titulares de la prensa debido a que su hijo, Ernesto D'Alessio, compartió una triste noticia ante los medios de comunicación, luego de que semanas atrás la famosa cantantes estuviera hospitalizada en estado delicado debido a problemas respiratorios. ¿Murió Lupita D'Alessio? No, la lamentable noticia que salió a la luz tiene qué ver con el retiro de la estrella mexicana.

La mañana de este lunes 26 de mayo, Ernesto apareció en el programa Sale el Sol confirmando que este 2025 podría ser el último año que la llamada 'Leona Dormida' pise los escenarios, pues como se recordará, la misma Lupita anunció previamente que se acercaba su retiro definitivo. De este modo, tras más de cinco décadas en los escenarios y su reciente presentación en el Zócalo de la CDMX, la cantante ha decidido poner fin a su carrera para enfocarse en su bienestar y su familia.

Acto seguido, el actor y cantante agregó: "Ella tiene derecho a decidir sobre su vida lo que ella quiera. Si ella quiere dejar de cantar, que deje de cantar. Y nosotros estamos con ella toda la vida, somos sus hijos, la amamos", expresó. De la misma manera, el exconcursante de MasterChef Celebrity enfatizó que su madre se encuentra en buen estado de salud, a pesar de los rumores negativos que circulan en redes sociales.

Sí, ella está bien. Lamentablemente la gente tiene cosas en su interior y va a tirar su veneno a nosotros, ¿no? Y hay unos que aguantamos y hay quienes no es que no aguanten, no tienen por qué, no nadie ni tú tienes por qué aguantar un insulto mío”, declaró.