Ángela Aguilar confirma que pagó muy caro casarse con Nodal; tiene pánico por acoso de fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Ángela Aguilar se sinceró como nunca antes sobre los difíciles momentos que ha vivido a raíz de que se confirmó su relación sentimental con Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio en julio de 2024 a solo unos meses de iniciar su noviazgo. La intérprete admitió que los comentarios negativos han impactado su estabilidad emocional, generándole episodios de estrés y ansiedad.

En una sincera entrevista con Pati Chapoy, la hija de Pepe Aguilar confesó que estos últimos meses han sido muy complicados, pues a pesar de estar acostumbrada al medio artístico desde muy pequeña, nunca había sido objeto de tantos juicios y críticas. La titular de Ventaneando le mencionó que luce más delgada, por lo que ella respondió que se debe a raíz del estrés al que se ha enfrentado desde que inició su romance con Nodal.

Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas. Bajé ¿como qué? Como 10 kilos, 10 kilos en un mes".

Asimismo, la intérprete mexicana-americana compartió que tiene un problema en las articulaciones pero cuando Pati le pidió que ahondara en el tema, ella únicamente respondió: "No sé, pues nací defectuosa. Entonces, pues me trato de mover mucho, trato de hacer mucho ejercicio para justamente fortalecer específicamente las rodillas".

Además de los dotes en el terreno artístico, Ángela se sinceró sobre su talento en el ámbito culinario y la forma en que ha conquistado a Nodal en este sentido: Yo la verdad he aprendido de todas las personas en mi familia. O sea, mi abuela, por ejemplo, es de Argentina, entonces ella siempre hace gnocchis y los cuernitos de nuez... Mi abuelita Flor era muy de comida mexicana y yo, cada vez que ella se metía a la cocina, yo la grababa para tratar de seguir sus recetas", detalló.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están por cumplir un año de casados

Acto seguido, Aguilar sorprendió al exponer que incluso cuando están de gira ha tratado de complacer al sonorense al momento de alimentarse. "Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban. Y con Christian la verdad hago lo mismo", relató. Luego Chapoy le preguntó a la famosa si prepara tortillas y su respuesta sorprendió a todos:

Sí, lo que se le antoje. Pues Christian y yo estamos entre México y Estados Unidos, pero tenemos una casita cerca de mis papás. Cuando no tenía nada en la cocina porque apenas nos habíamos agarrado la casa, yo me iba a la casa de mis papás y les robaba los jitomates y los huevos para poder hacer el desayuno".

En ese sentido, la esposa de Nodal también reconoció que ha tenido que modificar su rutina a raíz del acoso que ha recibido en los últimos meses: "Yo amo ir al súper, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Mucha gente que me grababa en los pasillos y no era normal como de foto con alguien, sino era como que me grababan de lejos. Y me daban como unos ataques de ansiedad un poquito por ahí. Entonces yo dejé de ir al súper un rato".

Al retomar el tema de los ataques que ha recibido a casi un año de haber gritado a los cuatro vientos su romance con Christian, Ángela recalcó: "Sí, es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Ha sido de meses para acá que, pues yo antes crecí en esto. Ahorita fue diferente porque se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso. Y ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel. Y hacen cosas feas y agresivas y ni me conocen, ¿no? Y con este disco me trae mucha alegría, me está impulsando muchísimo a salir un poco de donde estaba y estoy feliz".

Finalmente, la intérprete de Gotitas Saladas explicó que, gracias a la terapia, ha podido dejar atrás este episodio y actualmente se encuentra mejor. "Ahorita yo justamente me guardé, me cuidé y ahorita siento que ya estoy en una situación mental mucho más segura, mucho más fuerte. Y creo que después de tanto golpe me hice más fuerte", confirmó.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando