Britney Spears responde tras ser captada fumando en un vuelo de México a Los Ángeles

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears, quien hace algunos años fue una de las estrellas de pop más famosas del mundo, hace unos días volvió a ser tendencia por un asunto bastante delicado, pues como te informamos en TRIBUNA, la cantante estadounidense fue captada fumando y bebiendo alcohol durante un vuelo que iba de Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles, Estados Unidos.

No obstante, se dice que la artista ignoró por completo la prohibición de fumar, por lo que, supuestamente, el personal estuvo insistiendo en que acatara las órdenes, pero la celebridad continuó con su comportamiento. A pesar de que finalmente hizo caso, algunos usuarios en redes sociales han mostrado preocupación por la salud mental de Spears, ya que no es la primera vez que presenta comportamientos peculiares en público.

Sumado a esto, como ya se sabe, Britney estuvo bajo el control legal de su padre, James Parnell Spears, durante 13 años, pero en noviembre de 2021 logró recuperar su ansiada libertad. Desde ese momento se le ha visto pasear con frecuencia; incluso se piensa que uno de sus sitios favoritos es México, pues hace aproximadamente un mes fue captada muy contenta caminando por los alrededores de Los Cabos.

Britney Spears rompió el silencio

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Baby One More Time publicó un comunicado donde dejó en claro que, en un inicio, pensó que las autoridades de Los Ángeles solo querían saludarla, pero una vez que descubrió la verdadera razón, se sorprendió y llegó a la conclusión de que se trató de una medida bastante excesiva. Además, explicó que fue una amiga quien le sugirió fumar, aunque prefirió no revelar su nombre.

Yo estaba como: ‘¡Vaya! ¿Qué diablos hay ahí?’. Me sentí tan clara e inteligente, ¡y dije que quería un cigarrillo con tantas ganas! Mi amigo lo puso en mi boca y lo encendió para mí, así que pensé: ‘¿Oh, entonces este es un avión donde se puede fumar?’. Me disculpo mucho con cualquiera que haya ofendido, pero los auxiliares de vuelo siempre se aseguran de que esté en la parte trasera del avión, de todos modos”, declaró la artista.

Fuente: Tribuna