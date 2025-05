Cazzu llora desconsolada en entrevista al aire y hace emotiva confesión ¿de Christian Nodal?

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de trap, Cazzu, acaba de presentarse en uno de los más famosos programas argentino, en el que en plena entrevista no pudo contenerse y terminó por llorar desconsolada, pero no a causa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, sino por un momento especial familiar en el que hizo una emotiva confesión, que dejó a todos con la emoción a flor de piel y que abrazaron a la intérprete de Inti.

Después de haber estrenado por completo su nuevo álbum, al cual título como Latinaje, la reconocida trapera se ha presentado a varios programas para dar declaraciones sobre el nacimiento de temas como Ódiame y Con Otra, que se dice fueron una declaración en contra del sonorense y su ahora esposa, que ella misma ha negado de forma contundente. En sus declaraciones más virales, Cazzu ha dejado en claro que no siente rencor y que no juzga a Ángela ni a Nodal y espera sean felices.

Y ahora, en su presentación en el programa La Peña de Morfi, la cantante argentina ha dejado en claro que se encuentra mas conectada con ella y su familia, por lo que los presentadores le mostraron una video carta de Mery, su abuela, en el que le dedicó palabras que rompieron a la intérprete de La Cueva: "¿Te acuerdas cuando te regalaba los diarios y con tanta alegría te ponías a escribir tus primeros cuentos?, que algunos los tengo guardados y hoy admiro todo lo que lograste con tu generosidad y dedicación. Le pido a Dios que las proteja a vos y a tu hija".

Entre las lágrimas conmovidas, la intérprete de Dolce y Nena Trampa, dejó en claro que su abuena era una persona muy especial y que el cover que cantó con ellos lo eligió precisamente pensando en su abuela y ahora al ver esto, no pudo contenerse y terminó por llorar por la felicidad y la importancia de sus palabras: "Esto es muy especial porque esa canción, que escogí para hacer un cover, cuando la empiezo a cantar, pienso en mi abuela. No me dio tiempo de mandarle un saludo y ustedes salen con esto que, nada, lo han logrado (hacerla llorar)".

Finalmente, declaró que la cantautora que es hoy en día, es debido a que su abuela le enseñó a escribir, que le inculcó el respero y el valor que tiene la palabra sobre todas las cosas, afirmando que ella le regaló su primer diario para comenzar a plasmar sus ideas: "Ella me enseñó a escribir. Me enseñó el valor de la palabra. Me dijo 'tienes que escribir'. Me regaló mi primer diario. Le debo muchas cosas".

