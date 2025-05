Expuso infidelidad con Marjorie de Sousa: Pedro Fernández exige a Julián Gil que se calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Pedro Fernández, acaba de ser muy contundente con su mensaje en contra del histrión, Julián Gil, debido a que después de que este expusiera infidelidad a su esposa, con Marjorie de Sousa, cuando trabajaron en novela, el artista de rancheras, le exigió que se calle y pidió que dejara de hablar de temas de los que no conoce y tampoco de él.

Hace un par de semanas, durante dinámica de sinceramiento, en el reality Secretos de Parejas, Gil se lanzó en contra de Marjorie, afirmando que ella fue la que decidió hacer las cosas difíciles con el tema del niño, destacando que cuando se separaron, fue la venezolana la que lo agarró a golpes. Pero, eso no fue todo, ya que también aseguró que tenía un largo historial con hombres casados, afirmando que por eso Pedro salió de Hasta El Fin del Mundo.

Ante esto, en una entrevista para Venga la Alegría, Pedro le mandó a decir a Julián, que hizo de villano en aquel melodrama de Televisa, que dejará de hablar de él y poner en su boca palabras que jamás dijo, señalando que no debe opinar si no sabe bien del caso: "Bueno, yo le pediría que no pusiera palabras en mi boca, y que hable de su experiencia, que hable de lo que él tenga que hablar y que no hable de mí ni de los demás. Si no es un tema realmente que él pueda conocer. Es todo lo que te puedo decir".

Ante esto, Fernández agregó que él no se meterá en la pelea entre Gil y la venezolana, pues "Ese es un tema de ellos. La verdad es que no me quiero meter en eso". Dejando en claro que no se metería en dicha polémica, el intérprete de Yo No Fui, habló de su amistad con Anahí, declarando que le envió un mensaje de felicitación por su cumpleaños: "Fíjate que le mandamos un mensajito, le tenemos mucho cariño a Anahí, a su familia, y nos da muchísimo gusto, mucha alegría que le va todo bien".

Finalmente, sobre su visa de trabajo para poder dar conciertos en Estados Unidos, el creador de temas como Quién y El Aventurero, destacó que todo estaba bien con su trabajo, destacando que estaba feliz y agradecido de que le seguían hablando para más oportunidades: "Aparentemente todo está bien, y ya que las tengamos, yo les digo: ‘ya las tengo o no las tengo’. No, todo está bien, todo está bien. Y yo estoy contento, emocionado, feliz, agradecido con el público que nos está acompañando puntualmente en todos los conciertos".