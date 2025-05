¿Le dijo fea? Poncho de Nigris lanza cruel comentario a Angélica Vale: "No era mi tipo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico influencer Poncho de Nigris decidió salir a defenderse luego de que la actriz Angélica Vale mencionara que rechazó salir con él porque le "dio cosita" que fuera parte del espectáculo Solo para mujeres, donde trabajaba como stripper. De forma contundente, el regiomontano señaló que sus intenciones nunca fueron tener un romance con la también conductor y le recordó "los besotes" que se dieron hace más de 20 años.

Como se recordará, en el programa Secretos de Parejas, De Nigris reveló que, años atrás, estuvo cerca de tener un romance con Angélica pero que la relación no prosperó debido a la intervención de su madre, Angélica María; la protagonista de La Fea Más Bella de inmediato salió a desmentir esta versión, señalando que ella fue quien lo rechazó. Sin embargo, el exgalán de Televisa ya reviró e hizo crueles comentarios contra 'La Vale'.

Me pareció bien, la verdad es que... Híjole, ¿qué te puedo decir? Es que yo nunca dije que anduvimos. ¿Quién dijo que anduvimos?... ¿Quién fue el que inventó que anduvimos? Si ahí está bien claro en el reality que digo que nos besamos, que me la encontré una vez y que nos dimos unos besos y unos arrumacos y salimos", expresó en el programa De Primera Mano.

Asimismo, contó algunos detalles de cómo fue el encuentro: "Fue en el 2006, 2007, no sé. Estaba en Solo para Mujeres. Ella estaba en La Fea Más Bella… Soy muy fan de su mamá, porque mi papá me ponía las películas de ella de niño y de su papá. Y entonces, como era tan fan de su mamá, cuando me la encontré, estábamos en una discoteca, era un antro. Ahí platicamos, estuvimos... Y yo nunca dije que anduvimos. Simplemente nos dimos unos besos y ya", añadió.

Acto seguido, el exparticipante de La Casa de los Famosos México respondió a lo dicho por 'La Vale' sobre la profesión que desempeñaba cuando se conocieron: "Está muy fuerte. Me parecieron muy despectivos los comentarios que hizo con respecto a los strippers de Solo para Mujeres… Se me hizo bien raro. Pues cuando estábamos dándonos unos besones, no parecía. Pero yo le mando todo mi respeto y todo mi cariño", manifestó.

Sinceramente, ustedes saben, me conocen. Yo era otra persona hace 22, 23 años que fue eso, 24, no sé. Era una anécdota divertida, chistosa, que unos besos y no pasaba nada. Ella es una mujer casada y yo también", agregó.

Y sin ocultar que le incomodó la manera en que la actriz lo señaló por la forma en que se ganaba la vida en aquella época, De Nigris no dudó en recalcar que nunca tuvo la intención de tener una relación formal con Angélica: "Pero sinceramente, híjoles, se escuchó bien feo lo que dijo de stripper. Yo lo digo aquí enfrente de todos. No, nunca he sido stripper… Me saqué de onda… Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y conocen mis gustos. Entonces he andado con mujeres espectaculares, muy atractivas físicamente. Entonces, pues no era mi tipo", subrayó.

Yo nunca dije que iba a andar o que anduve con ella… Nos dimos unos besos porque nos vimos y estábamos jóvenes, nos llamamos la atención y ya. O sea, eso fue todo.… No es mi tipo. O sea, no me imagino yo agarrado de la mano así con... Antes era muy mam..., ahorita ya soy buena onda. Antes era mam.., entonces andaba con puro cul... (pura mujer guapa) O sea, sinceramente, todas mis exnovias el puro cuerpazo. Entonces, no era... No es mi tipo".

Finalmente, el creador de contenido hizo hincapié que desde ese momento ya no volvió a tener comunicación con la estrella de la televisión: "Le mandé un abrazo de bendiciones. Ya tiene familia, yo también tengo familia. Ya estamos grandes, ya… Yo no quiero entrar en polémicas de este tipo. Simplemente era un secreto que tenía por ahí, de que me di unos besos con ella y es todo", finalizó.

