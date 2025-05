Plutarco Haza hace fuertes declaraciones de chef Zahie Téllez en ‘MasterChef Celebrity’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Plutarco Haza hace fuertes declaraciones de la chef Zahie Téllez durante la transmisión del reality 'MasterChef Celebrity' a quien acusa de malos tratos y humillaciones no solo en contra de él, sino de varios de los participantes; en redes sociales dijo que ha tenido actitudes agresivas la jueza tanto dentro como fuera de cámaras.

En la red social X (antes twitter), fue objeto de criticas la chef Zahie Téllez por mostrarse particularmente estricta al evaluar los platillos elaborados por el actor, de ahí fueron creciendo las tensiones entre ambos a partir del estreno de la emisión del reality show; por su parte le chef compartió un video en Tik Tok donde aseguró que había una amistad desde hace años entre ambos: “Plutarco y yo nos conocemos desde los seis años, hace miles de años en Mazatlán, no saben cómo quiero a su familia. Ahorita que lo veo enfrente, lo veo muy serio y me quiero reír y no puedo, porque estoy en mi papel”, indicó.

Chef Zahie Téllez en ‘MasterChef Celebrity’ ha generado tensiones entre los concursantes

Según información de Infobae, la noche del 25 de mayo Plutarco Haza desenmascaró a Zahie Téllez al aclarar que antes de coincidir en el reality, su vínculo no era cercano: “En esta relación (dentro de MasterChef Celebrity), ella no me ha caído nada bien", expresó.

No es mi amiga, es amiga de mi hermana, la conozco desde niña, conozco a su mamá y a su papá, no la conocía como profesional, nunca había trabajado con ella... en esta ocasión, le tocó ser la chef y la juez y a mí cocinar, pero no me ha caído nada bien, la entiendo, al principio me dijo que de cierto modo la producción la enseñó a ser la juez de hierro, pero han ido saliendo cosas, ella era igual en el programa que a la hora de la comida, conmigo fue grosera, me gritaba y me decía que no podía hablar con el chef Herrera, ni el chef Poncho, me intentaba humillar... te la topabas y te decía, cocinan de la 'v', una vez insultó a Andrea y le dijo que era una 'pentonta', es una mujer muy desubicada...", manifestó Plutarco.

El creador digital Isaías Espinoza conocido como 'Chef en Proceso' reveló que fuera de cámaras fue increpado por la chef y lo confrontó de forma abrupta tras su eliminación lo que lo dejó desconcertado, pero la tensión se agudizó luego de haber tenido un fuerte intercambio de palabras con la actriz Andrea Noli tras haber criticado el postre presentado.

La jueza la interrumpió cuando intentó defenderse. “No, no, no, fue al revés... Pero no escuchan”, sentenció Téllez frente a las cámaras, provocando la indignación del público, que volvió tendencia en X la consigna para exigir su salida del programa, por lo que estas actitudes no son aisladas según lo confirmo el actor Plutarco Haza.

“Ella me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el Chef en Proceso... Le pasó a Andrea, me pasó a mí”, explicó.

Afirmó que mostraba el mismo comportamiento agresivo en las grabaciones y pasillos del foro: “Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver**’”, aseguró.

Una de las acusaciones más graves fue el insulto que, presuntamente, Zahie dirigió a Andrea Noli fuera de cámaras: “Le dijo que era una pende**”. Plutarco Haza concluyó que, más allá de una línea editorial impuesta por la producción, el comportamiento de la chef refleja una actitud personal: “Es una persona desubicada. No tengo ningún interés en volver a coincidir con ella”.

El domingo 25 de mayo fue la transmisión del capítulo noveno del reality show por TV Azteca en la señal de Azteca Uno, la primer dinámica inició con el Reto de la Caja Misteriosa la cual contenía el nombre de diferentes países como, Grecia, el cual cocinó Dani Valle, Bárbara y Ofelia Cano, en el de Rusia estuvieron Herly, Luis, Fernando y Anabel, al de India lo conformaron Carlos Quirarte, Leslie y Andrea; finalmente en el tailandés, estuvieron Gaby Rivero, Rafa y Plutarco Haza.

Dadas las circunstancias de eliminación de la actriz Gaby Rivero y el comportamiento de la chef Zahie Téllez, el actor Plutarco Haza, decidió brindar una explicación, pues el público la ha relacionado con él desde el principio, consideran tienen una amistad estrecha y eso no es así. Hasta ahora, Zahie Téllez no ha ofrecido declaraciones ante los señalamientos, tampoco la producción de MasterChef Celebrity ha emitido un comunicado sobre la creciente presión en redes sociales que exige su salida del programa.

Fuente: Tribuna