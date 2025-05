¿Yolanda Andrade, grave? Montserrat Oliver hace fuerte confesión de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Montserrat Oliver, acaba de ser captada por la prensa en famoso evento, donde no pudo evitar ser cuestionada sobre el actual estado de salud de Yolanda Andrade, a lo que realizó una fuerte confesión con respecto a la situación que ha tenido a la también actriz de Televisa, lejos de su proyecto, ¿acaso se encuentra grave?

Desgraciadamente, desde el año del 2023 hasta este 2025, Andrade sigue sin poder recuperarse al 100 por ciento tras tener un episodio cerebrovascular, que la tiene lejos de su proyecto en Unicable junto a su ex y mejor amiga, Montserrat, y hasta de México, pues se encuentra en Texas, Estados Unidos en un tratamiento, para poder ayudarla a salir de este momento tan terrible en su vida. En los últimos meses se ha dicho que ha muerto, que ha estado muy grave, incluso se dijo que tendría esclerosis múltiple.

Ahora, la expresentadora de Reto 4 Elementos, durante un encuentro con la prensa mexicana, Oliver respondió de manera tajante que Yolanda está mejorando y que se encuentra en Tulum recargando su energía, porque le hace mucho bien estar cerca del mar y es casi sanador para ella: "Ahorita está mejor, está en Tulum, este a ella le hace muy bien el mar. Entonces está ahí con su mamá y con su hermana, y ahí va, ahí va".

Ante esto, Oliver declaró que se siente muy mal de que a cada rato anuncien sobre su muerte, afirmando que desear eso e una energía negativa que luego el universo la regresa y por eso mismo pide que eso se detenga, declarando que cuando sea verdad, todo se dirá por medio de familia o ella: "A cada rato me la matan. Ya, ¿saben qué? Que eso es muy mala energía. Imagínate que te estén matando a cada rato, que te estén diciendo cosas, la energía es energía y yo creo que todo es karma y todo se te regresa. Entonces, mientras mejores cosas le deseemos a la gente, mandemos energía bonita".

"No, ya no, ya ni ella ni yo. De repente yo lo veo y digo: ‘Ay, no, ya la mataron otra vez’. Y ni modo que yo me enteré por Instagram o por las redes sociales. Yo creo que seré de las primeras, Dios me libre, de enterarme, si algo le pasa", agregó.