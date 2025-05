Actor de Televisa murió en tiroteo: Madre de 'Vecinos' estremece con desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber muerto en tiroteo a manos de oficiales de policía, el reconocido actor de Televisa y deportista de solo 22 años de edad, Octavio Ocaña, su madre, la señora Ana Lucía Ocaña, afirmó tener nuevos informes, pero antes quiso hacer una desgarradora confesión con respecto al objeto más valioso de toda su colección en su hogar, desde discos hasta autos, conmoviendo a millones.

Desgraciadamente, la desconfianza que inspiran las autoridades hacía ciertos ciudadanos, al parecer motivo al inolvidable 'Benito Rivers', a huir de ellos, dando paso a una persecución en la que le dispararon varias veces, y después de someterlo, le dispararon en la cabeza, acabando con su vida. Hace apenas un par de días se confirmó que el segundo implicado en el homicidio fue detenido, tras varios años prófugo de la justicia.

Ahora, a poco de que se cumplan cuatro años de este hecho que conmocionó al mundo entero, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, acaba de brindar una entrevista a Javier Ceriani, en el que por primera vez confiesa que existe un objeto muy valioso para su hijo de manera emocional, aunque sea algo que realmente no cueste más de tres peses: "Esa almohadita que, (para) Octavio, era su máximo. El más grande valor de su vida. Esa almohadita no vale ni tres pesos, porque realmente la almohadita era un trapo viejo. Cuando se lo lavaba, se ponía muy enojado. (Me decía) ‘no me laven mi almohadita, así la quiero'".

La madre del actor de Lola, Érase Una Vez, dejó en claro que hasta el momento tiene con ella esa almohada, que es más un trapo, porque es como tenerlo cerca, era ese tesoro del que estaba orgullos y ella podría tirar todo lo demás, menos de ese objeto que la hace sentir cerca de su retoño: "Hasta el día de hoy la conservo. Todavía está sucia. Mi hija me dice 'no la laves, más, porque le quitas la esencia de que él nunca quiso que se la lavaras'. Ese es el tesoro".

Finalmente, contó que para él era muy importante siempre tener cerca de él esa almohada, al menos que fuera una novia y la escondía para evitar las burlas, ya que al parecer la tenía con él desde que era tan solo un niño, desgarrando el corazón de miles, al destacar lo complicado que ha sido para ella todo este proceso y el de su divorcio: "Se la ponía desde que era bebé hasta que ya era grande. Solamente cuando iba a ver a una novia, la escondía y la guardaba. Era como un tic de tener esa almohadita".

Ha sido un proceso muy difícil. Octavio, mi hijo, nunca va a salir de mi alma, de mi corazón, jamás. Él vive todos los días de la vida en mí. Duermo con él, me levanto con él y él vive en mí. Ha sido un proceso de duelo muy fuerte. Ahora vivo un segundo duelo. He pasado dos duelos complicados", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui