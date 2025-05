Cáncer paralizaría a Federica Quijano: Tras hospitalización, revela su terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Federica Quijano, acaba de romper el silencio sobre su estado de salud, señalando que médicos le dijeron que el cáncer la paralizaría del dolor, y tras una serie de estudios muy puntuales y precisos, le han revelado la terrible enfermedad que padece, la cual hace más de 20 días la llevo a ser hospitalizada de emergencia. La artista afirmó que el dolor era insoportable y cada pequeño movimiento era un martirio.

Hace casi un mes que la reconocida cantante de Kabah confirmara que fue internada en la Ciudad de México por un severo dolor en la espalda que la dejó paralizada, pues en cada movimiento es un dolor insoportable. Quijano señaló que requería una cirugía, pero que su aseguradora le pidió una segunda valoración médica, que debe hacerse por uno de sus doctores, y quieren que ella se movilice hacía ellos, por lo que pide que vayan a valorarla allá, pues no puede moverse: "Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar".

Ahora, tras todo el alboroto que se generó a raíz de estas declaraciones, Federica brindó una entrevista para Sale el Sol, salió a dejar en claro que por fortuna no requiere de una cirugía y agradeció a que su seguro médico pidiera que un segundo doctor la valorara y se le hicieran estudios específicos: "La verdad es que tengo que agradecerle al 100 por ciento al seguro por no aceptar la operación porque realmente no la necesitaba. Se volcó en un tema mucho más delicado a ser solo una hernia discal".

Tras esto, la intérprete de La Calle de las Sirenas confesó que tras 13 días en cama de un hospital, sometiéndose a varios estudios, como una resonancia con contraste, le descubrieron que era inflamación en todas las líneas de nervios de la medula que va a la pierna derecha, y que dado a eso, también le hicieron una punción en la médula para sacar varios botecitos y estudios, junto a los de sangre, para determinar contra lo que su cuerpo luchaba: "Peleaba con una proteína que se formó en la médula y que esa proteína se transformaba como en cáncer. Entonces mi cuerpo solito llevaba tiempo peleando esta proteína".

Finalmente, dejó en claro que los médicos le señalaron que había tres posibilidades, que fuera una infección viral o bacteriana, que resultó ser negativa, una enfermedad autoinmune o cáncer, que se creía sería lo último por la proteína, lo que la llevo a estar muy asustada y la llevó a pensar en millones de cosas, que no eran positivas, sin embargo, por fortuna está libre de cáncer y resultó ser algo autoinmune: " Al final definieron que es una enfermedad que se llama gammapatía monoclonal".

En 15 días me vuelven a hacer el tratamiento. En 15 días otra vez me hacen el otro tratamiento. En 6 meses me hacen otra vez otro. Y esperamos que en esos 6 meses que esté tomando las pruebas de sangre y todo esto que me ha mandado el doctor y demás para ver que ya mi cuerpo quede limpio", concluyó sobre su tratamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui