Drama en Televisa: Integrante de 'Hoy' humilla en en vivo a Raúl Araiza y así le responde

Ciudad de México.- Entre risas y sorpresa genuina, en los foros de Televisa nadie podía creer lo que escuchaba de la juez Teresa Rodríguez, en el reality de cocina que acaba de estrenar el programa Hoy. La nueva integrante del matutino, desató el drama entre fans y le agregó un toque cómico a tanta tensión, al humillar a Raúl Araiza en plena emisión en vivo, quién no se quedó callado y así le respondió.

El pasado lunes 26 de mayo, en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, se estrenó su nuevo reality show enfocado en la vida culinaria, Hoy Soy El Chef, dnde varios d sus presentadores se han unido junto a otras celebridades, para probar que no solo tienen talento para estar en TV, sino algunos culinarios. Una de las ocho parejas en competencia está conformada por Araiza y Paul Stanley, a la cual llamaron 'Los Macanudos'.

En su primer día de competencia oficial, este martes 27 de mayo, los dos presentadores de Miembros Al Aire mostraron que sí hacen una buena mancuerna en la cocina, primer cocinando unas tortitas de huevo y carne deshebrada, junto a una salsa roja, y un postre, que en este caso fue unas tostadas francesas con una salsa de frutos rojos y tocino, el cual fue un movimiento arriesgado por parte de Stanley.

En ambos casos, la juez Ricardo Muñoz dejó en claro que Stanley tiene buena técnica y que Araiza era un gran elemento en el equipo con su apoyo, sin embargo, la juez Teresa le dio un duro revés al actor de La Desalmada, debido a que le dijo que se nota que no sabe cocinar, aunque lo disimuló muy bien: "'Negro' creo que disimulamos muy bien que no sabemos cocinar, pero sí creo, que te tengo que ver más en acción en la cocina. Qué bueno que estemos organizados, que bueno que estemos limpiando, pero hay que participar un poco más".

Mientras que la elemento del jurado le dedicaba dichas palabras al hijo de la actriz Norma Herrera, que hizo carcajear a Stanley y Andrea Legarreta, a Raúl lo dejó con la boca abierta y pasmado, pues no esperaba recibir este tipo de señalamientos en su primer día, y así se lo externó a la juez Rodríguez, ya que le afirmó que le agradecía su honestidad, pero no pensó que le diría eso jamás: "Gracias, no, no, no me imaginé este comentario, pero nada, muchas gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui