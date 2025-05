Eduardo Capetillo, en bancarrota por adicción al alcohol; sería internado en rehabilitación

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido actor y cantante, Eduardo Capetillo, no estaría en su mejor momento económicamente o de salud, pues se ha comenzado a decir que estaría en bancarrota, debido a su presunta adicción al alcohol, misma que afectaría la boda de su hija, Alejandra Capetillo, y se habrían tomado medidas extremas para cuidarlo en especial fecha, pues se habría internado en rehabilitación para superarlo.

Desde hace varias semanas la familia Capetillo se encuentra en la mira, pues después de que los actores de Televisa faltaron a la boda de su hija anteriormente mencionada, en Madrid, se comenzó a decir que hay una severa crisis en la familia, que estaría afectando a todos, y una de estas afectaciones sería precisamente que el vínculo con sus hijos se estuviera tensando al punto de casi romper su amorosa relación familiar.

Ahora, tras desmentir esto y estar presentes en la boda religiosa en México, se ha comenzado a especular que la realidad detrás de su ausencia, es que el exintegrante de Timbiriche está atravesando por una fuerte crisis económica y pese a que prometió pagar la boda, en realidad no ha dado nada. Según informes, Alejandra tuvo que firmar unos pagarés a los dueños de la hacienda en la que se casó para garantizar su pago del lugar.

Con respecto a que tendría tan mal al galán de melodramas como Marimar, supuestamente sería el que tiene años desempleado y que su dinero se ha ido en su adicción al alcohol, que ahora lo tendrían en un proceso de rehabilitación bastante caro, incluso afirman que el mayor de sus hijos, Eduardo Capetillo Gaytán, también tiene problemas con la bebida y tuvieron que someterlo a este mismo tratamiento para tratar de controlar la adicción.

Todo lo que hubo en la fiesta fue por intercambio menciones recordemos q ella es influencer y todo fue por promo. Vendieron la boda civil y religiosa a la revista HOLA!. Ellos por eso cuidaron que no saliera nada que pudiera provocar el que no le pagaran la exclusiva por eso no salieron con la prensa como creían que lo harían", aseguran que con eso logró ayudar a su padre con la boda.