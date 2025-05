Espinoza Paz enfrenta presunta cancelación de visa de trabajo en Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Tras la presunta cancelación de su documentación migratoria, el cantante de música regional mexicana, Espinoza Paz, se ha sumado a la lista de artistas que han visto revocadas sus visas de trabajo en Estados Unidos; por dichos problemas, el cantante lleva cerca de tres meses sin poder ingresar al territorio estadounidense, según la creadora de contenido ‘Chamonic3’ a través de las redes sociales.

Esta situación ha salido a la luz después de que el cantante Julión Álvarez suspendió su presentación en Arlington, Texas, por los mismos problemas. Por ello, ambos artistas serían quienes se suman a un grupo de cantantes del regional mexicano que han sido afectados por medidas migratorias más rigurosas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Pues lastimosamente desde hace 2 a 3 meses a Espinoza Paz, se le negó la visa de trabajo y de turista, lo cual ya están sus abogados trabajando en eso para recuperar sus visas, algo que hemos visto recurrentemente y que lamentablemente pocos han podido lograr que les den un permiso para trabajar”, menciona la creadora de contenido en la publicación.

Cabe señalar que, dentro de esta lista de artistas con situaciones similares, incluye a Los Alegres del Barranco, Lorenzo de Monteclaro, Natanael Cano, Calibre 50 y Grupo Firme y como no se han revelado las razones detrás de la cancelación de su visa, pues Espinoza Paz no incluye en su repertorio corridos ni temas relacionados al crimen organizado, no obstante, algunos usuarios especulan que podría tratarse por su pasado como migrante.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el artista contó cómo logró ingresar a Estados Unidos de manera ilegal con el apoyo de un agente de migración que se conmovió al conocer su historia familiar, luego del fallecimiento de su madre; donde trabajó lavando platos y posteriormente fundó una pequeña empresa de jardinería en McMinnville, Oregon, sin embargo, al no encontrar oportunidades para crecer musicalmente, decidió regresar a México.

No obstante, hasta el momento, ni Espinoza Paz ni su equipo han salido a emitir alguna declaración ante la presunta situación actual acerca de la cancelación de su visa de trabajo, por lo que se espera que en las últimas horas se tenga más información al respecto.

Fuente: Tribuna