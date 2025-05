¿Grave? Maxine Woodside iría a parar en el hospital tras perder demanda de Ana María Alvarado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida 'Reina de la Radio', Maxine Woodside, al parecer se habría estresado tanto al enterarse de que perdió la demanda, que interpuso en su contra la querida presentadora de TV, Ana María Alvarado, que al final habría tenido que ser hospitalizada de emergencia, preocupados por los niveles de su presión a causa del estrés, ¿acaso se encuentra grave en el nosocomio?

En el año del 2023, tras 32 años laborando en el programa de radio, Todo Para La Mujer, Ana María fue despedida de manera inesperada, y además, según lo dicho por ella misma, sin una compensación económica justa por los años que laboró para ella, y sin darle una clara explicación del porqué lo hacía. Woodside no tuvo reparos en defenderse y pese a que al inicio se le hizo un llamado para desistir y pagarle, esta se negó y se fueron a instancias legales, que no habría sido lo mejor.

Tras dos años de dimes y diretes, desahogo de pruebas y demás, en tribunales mexicanos, la presentadora de Sale el Sol acaba de confirmar que el juez de su caso ha fallado a su favor, por lo que Maxine deberá de darle una compensación económica por su despido injustificado y su falta de pago, y aunque no reveló la cantidad, aseguró que su exjefa va a tener que darle esa liquidación que se ganó con su esfuerzo y trabajo.

Tras esto, se comenzó a decir que fue tanto el estrés al que fue sometida la excolaboradora de Televisa por la situación que fue internada en un nosocomio. Por este motivo, el periodista Michelle Ruvalcaba salió a afirmar que eso era una completa mentira y que su exjefa estaba bien y trabajando: "Descartado. Gracias a Dios, la noticia es falsa. La señora no está en el hospital. Si se lo llegan a mandar, no se lo crean. No está en el hospital la señora Maxine".

Finalmente, el expresetador de Venga la Alegría, declaró que aunque no está internada, la realidad es que sí le afectó el dictamen y está furiosa porque la presentadora de Imagen TV le ganó, y que ahora deberá de darle una muy fuerte suma, destacando que él investigó con fuentes fidedignas: "Sí está molesta. Se escucha en la forma en la que habla del tema, como muy despectiva hacia Ana María, cosa que no me parece, pero, gracias a Dios, no está en el hospital. No lo digo para contribuir con el chisme, sino para acabar con el chisme. Ya investigué y la señora está muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui