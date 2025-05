La modelo Aleska Génesis revela su interés en la actuación tras sus polémicas

Ciudad de México, México.- Tras su polémica salida del reality La Casa de los Famosos All Stars y enfrentar un proceso legal en territorio mexicano, la modelo e influencer venezolana Aleska Génesis ha decidido enfocar su vida profesional hacia el cine, pues en recientes declaraciones para diferentes medios de comunicación, expresó su intención de incursionar en el mundo de la actuación y la conducción.

Aleska Génesis fue arrestada el pasado mes de marzo, luego de ser eliminada del programa de televisión, pues se le acusó de estar vinculada al robo de tres relojes de lujo, denuncia presentada por el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el ‘Zar de los Casinos’, sin embargo, semanas después, el caso quedó sin efecto, ya que el denunciante decidió otorgarle el perdón y retirar los cargos en su contra.

Ya no me importa lo que digan de mí. Estoy en un punto de mi vida donde tengo la seguridad para asumir quién soy y hacia dónde quiero ir. Hoy me estoy dando la oportunidad de explorar cosas nuevas que antes no me atrevía a considerar, como la actuación y la conducción”, dijo la influencer.