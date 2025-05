Niurka Marcos habla sobre el supuesto acto de vandalismo de su pareja Bruno Espino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Niurka Marcos se volvió tendencia recientemente, como es costumbre ya que usualmente da mucho de qué hablar con sus comentarios, lo cuales en la mayoría de las ocasiones la gente suele opinar distinto a ella, o simplemente lo que dice no es del agrado de muchos. Ssin embargo, en esta ocasión la polémica no se trata directamente de ella, si no más bien de su actual pareja Bruno Espino, de 37 años de eda, y todo gira en torno a una situación de la que se le acusa.

En redes sociales circula un video de Bruno en donde supuestamente se le puede ver haciendo un acto de vandalismo, pues en la grabación se logra apreciar como un hombre con sus características, se encuentra rayando un vehículo particular de color negro, con lo que parece ser algo afilado. Ante tanta controversia por lo sucedido, salió a hablar en un video, sin embargo, lejos de que eso lo ayudara, solamente provoco que los internautas sospecharan aun más de su participación ante tal acto.

¿Qué dijo Niurka?

La vedette hizo presencia en su cuenta de Instagram y por medio de unas historias salió a defender a su pareja de todas las acusaciones: "Lo han tratado, intentando, mortificar con esto, pero ya llegó Mamá Niu… Si una experiencia de vida que enfrentó, se responsabilizó y pagó, quedó atrás cuando era alguien no conocido y ahora que es alguien muy conocido vienen las ratas a sacarlo a flote para hacer leña del árbol caído", respondió.

Con ello, la exconcursante de La Casa de los Famosos All-Stars confirmó lo sucedido y se sabe que el hecho pasó desde febrero del presente año 2025, también reveló que Bruno ya pagó por los daños ocasionados al automóvil y se encargó de exponer el motivo por el cual sucedió, pues según su declaración, afirma que fue como acto de respuesta a lo que vivió en una de las galas del reality: "Ya me rayó el carro, ya me pulió el capo a mí también, qué sigue... Para contar una historia tienes que ver las dos versiones", comentó ella.

La feliz pareja enamorados/ Créditos: Instagram

"Entonces después de la experiencia que él vivió en las galas con cuatro brujas montoneras echándole a un solo hombre para que si les dice algo se pongan de víctimas... algo ha de haber pasado para que él rayara el coche", dijo. Sin duda cada quien busca las formas de sobrellevar las cosas y actuar ante las circunstancias, y en este caso el vandalismo fue una de ellas. El modelo y actor lleva una vida privada, lejos de los reflectores, sin embargo, su relación con Marcos sin duda lo pone bajo el ojo público.

