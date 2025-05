¿Sale del clóset? Conductor de 'VLA' rompe silencio tras 'romance' con Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador de Venga la Alegría regiomontano, Kike Mayagoitia, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente ha decidido romper el silencio, con respecto a su tan polémico y rumoreado romance con Adrián Marcelo, que habría nacido incluso cuando ambos tenían sus respectivas parejas, ¿acaso el conductor ha decidido salir del clóset y confirmarla?

Después de que Adrián afirmara que trató de quedarse con el programa que tenía junto a Kike en Multimedios, el ahora presentador de TV Azteca, declaró en el podcast La Hora del Té, su gran dolor por esto, ya que afirma que es una traición muy baja y cruel, ya que él lo ayudó a que no fuera despedido por sus adicciones. Ante esto, se comenzó a decir que Mayagoitia estaba más dolido porque en realidad habría tenido una relación amorosa secreta con su colega: "Hay un grupito de gays muy tapados e ‘'importantes' en Monterrey que juran que ese par se acariciaban por debajo de la mesa", dijo una fuente.

Ahora, en medio de esta serie de dimes y diretes, el colega de Flor Rubio y Sergio Sepúlveda decidió hablar de ambas situaciones, destacando para comenzar, que él tiene cero contacto con Adrián desde junio del 2024 y que ya ha perdonado el que tratara de dejarlo sin trabajo, pues él no es rencoroso: "Yo no le guardo resentimiento ni rencor. Soy cristiano. Creo en Dios y que hay un plan perfecto para cada persona. Ya lo perdoné. Si la situación hubiera sido diferente y me hubieran corrido, a lo mejor te contaría otra historia, pero tal como se dieron las cosas, no me afectó".

Kike afirmó que con el tema del exhabitante de La Casa de los Famosos México, fue la impresión de enterarse años después, y de que alguien que pensó era su amigo de verdad lo traicionó así, pero que en realidad no está enojado y si se da la oportunidad, volvería a trabajar con él sin problemas y con quién sea: "Yo no tengo rencillas con nadie. Cuando es un proyecto, pues es tu trabajo. Somos profesionales. Nos dedicamos al medio. Además, conozco a su mamá, a quien quiero muchísimo. Es una dama. Siempre me trató súper bien".

Con respecto a si le molesta que es gay, Kike mencionó que a lo largo de su carrera le han inventado demasiadas cosa, incluso a su esposa Cynthia de la Vega, como que ambos se metían con señores por beneficios económicos, pero que al final, todos son chimes de gente que ni da la cara y prefiere no darles atención: "Han dicho muchas cosas, pero nunca he dado ni siquiera una declaración de nada. Si no hay una persona que dé la cara por qué darle interés. Gente que agarra redes sociales, ni siquiera tiene fotografía y tira comentarios negativos hacia todos lados".

La gente es libre de decir lo que sienta y piense. Al final del camino, la boca habla de la abundancia del corazón… En el fondo de mí, les dedico mis oraciones y que les vaya bien. Que sean felices, porque cuando tú eres feliz no críticas al de al lado", concluyó.

Kike con su esposa Cyntia de la Vega. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui