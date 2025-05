Televisa, en shock: Filtran triste noticia de Yolanda Andrade tras abandonar 'Montse&Joe'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Yolanda Andrade, continúa acaparando la atención de la prensa debido a que ya tiene varios meses sin aparecer públicamente ni tampoco en su programa Montse&Joe, debido a sus constantes problemas de salud. La última información concreta acerca de la sinaloense señala que a finales de 2024 viajó a Estados Unidos para recibir un nuevo tratamiento luego de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral en mayo de 2023.

Aunque en varias ocasiones se ha hablado de un posible al programa de Unicable, recientemente la productora de la emisión, Raquel Rocha, confirmó que la famosa sigue recuperándose, por lo que no hay una fecha exacta para que regrese a los foros: "Sí, pues estamos esperando. Ahorita ya ella se siente un poquito mejor de ánimo. Ahorita le recomendaron que pasara unos días un poquito más como en playa y así".

Entonces se fue ahorita a pasarse un tiempo allá y esperemos que regresando de eso ya pueda, pues, ya venir un poquito más ahora así que recuperada y todo y, pues felices de que regrese al programa", añadió.

Al respecto de si ha sido complicado mantener el proyecto sin la presencia de Yolanda, en especial porque no tienen una fecha aproximada de su retorno, Raquel confesó: "Sí, pues la extrañamos muchísimo. Evidentemente, como siempre lo hemos dicho, es un programa que es una dupla. Se llama ‘Montse y Joe’ el programa de entrada, y aparte de la sinergia que tienen estas dos mujeres juntas, siempre lo he dicho, es de admirarse. Y sí, fue complicado, es complicado cada programa, no le vamos a decir que no; sin embargo, pues Montserrat ha sabido sacarlo adelante y siempre con el nombre de Joe por delante".

Yolanda Andrade está recuperándose en la playa

Con relación a las críticas y las falsas noticias sobre la salud de Joe, pues incluso han hasta llegado a reportar su muerte, Raquel expresó: "Yo creo que ahí el consejo de vida para todos es escuchen lo bueno, ¿no? Y mientras no todos nos estemos enfocando y toda la energía se la estemos enfocando a que se recupere y ya que esté pronto con nosotros, todos los demás comentarios salen sobrando".

Asimismo, la productora de Televisa descartó que Yolanda pueda reaparecer a través de videollamadas, pues confirmó que sigue teniendo problemas para hablar. Raquel también fue cuestionada sobre lo que dijo el empresario teatral Enrique Gou entorno a que Andrade padecía Esclerosis Múltiple: "Con respecto a lo del productor que mencionó eso, pues la verdad sí, como se lo dije desde un principio, yo creo que no conocemos a una persona más directa que Joe y la misma Montse".

Entonces, el día que ella tenga algo que decir, ella lo va a decir. Cualquier otra persona, pues la verdad, son entre malos entendidos, indiscreciones o demás que pues no vale la pena tanto ponerles atención", agregó.

Por último, Raquel Rocha aclaró que la conductora nacida en Sinaloa no se reintegrará totalmente a la emisión cuando ya tenga el alta médica, sino que lo hará paulatinamente, para evitar una nueva recaída: "Sí, eso de entrada. O sea, yo creo como cualquier paciente de cualquier enfermedad, ¿no? O sea, te dicen poco poquito, igual y si es un llamado de dos, igual y solo graba uno, que lo llegamos a hacer en un par de ocasiones y yo creo que su regreso va a ser así poco a poquito, pero pues ya estamos esperando que sea muy pronto, concluyó".

Fuente: Tribuna