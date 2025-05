Tras fracaso en TV Azteca, galán de Televisa acaba en prisión y confirma su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las novelas, quien fracasó durante su debut en TV Azteca y quien ha trabajado en Televisa por más de una década, dejó sin palabras a sus seguidores pues recientemente acabó en la cárcel y ahora confirmó que ya finalizó los trámites de divorcio luego de 17 años casado. Se trata de Pedro Moreno, quien hace dos semanas fue arrestado en Miami por un presunto incidente de violencia doméstica.

El famoso fue aprehendido por la policía al ser señalado de un presunto incidente de robo y violencia doméstica ocurrido en la residencia que comparte con su exesposa en el condado de Miami-Dade. Aunque aún no salía de este escándalo, el artista nacido en Cuba se metió en una nueva controversia por su participación en la obra Secuestro, cuya promoción consistió en realizar una simulación de secuestro en plena vía pública, lo que causó pánico entre los transeúntes y movilización policial.

Debido a las críticas que recibieron él y sus compañeros de proyecto, Pedro recientemente habló con la prensa al respecto: "Quisimos involucrarlos a ustedes, a la gente que estaba ahí, en lo que se iba a sentir cuando nosotros estuviéramos haciendo la obra. Pero el mensaje fue distinto. Se hizo una reunión, se cambió el título de la obra, que se llama ahora Alta Traición, y se explicó que el objetivo es, de cierta manera, prevenir".

Ante la duda sobre si los dueños del centro teatral Manolo Fábregas le quitaron el permiso al productor Omar Suárez a raíz de esta ocurrencia, Moreno compartió: "Yo lo que tengo entendido es que no creo que haya perdido el contrato. De hecho, todavía tenemos fecha. Hoy ensayamos ahí, pero no creo, porque tenemos ensayos mañana. Y hoy ensayamos y estamos propuestos a estrenar el día 30 ahí".

Pedro Moreno estuvo arrestado hace unos días

Cambiando de tema, el actor habló sobre el estado actual de su relación con Bárbara Estevez, con quien se había casado en 2008, y la situación legal que afronta en Estados Unidos, luego de haber sido arrestado tras un conflicto doméstico: "Sí, el divorcio sucedió, o sea, ya nosotros estamos oficialmente divorciados", confesó el intérprete de telenovelas como Corona de lágrimas, Tu vida es mi vida y A.mar.

Asimismo, el exconcursante de MasterChef Celebrity México, reality en el que fracasó pues tuvo que abandonar la competencia, esclareció que un robo no lo llevó a ser detenido: "Pero lo que sí quiero aclarar es que dijeron que yo asalté un almacén de celulares a mano armada para robarme un celular. Yo eso me enteré cuando salí y dije, ¿en serio?, nada que ver. No había armas, no había asalto, no hubo violencia, no hubo nada", comentó.

Por último, el histrión de 44 años se dijo dispuesto a dejar todo lo sucedido en el pasado, puesto que se encuentra concentrado en su vida laboral: "Yo soy tranquilo, estoy acá, estoy trabajando, estoy con ustedes. Mis hijos están bien, que es lo más importante. La madre de mis hijos está bien. Y mi familia también, y mis amigos. Entonces, vamos a echar para adelante, vamos a cerrar el libro ahí y no hablemos más del tema".

En días pasados, Pedro ya había sido cuestionado sobre su estado anímico y esto dijo: "Emocionalmente me encuentro muy bien y de eso se trata. O sea, el trabajo del actor es eso. Trabajamos con las emociones y transmitimos y nos comunicamos y esa es la mejor terapia". Y al hablar de su familia, Moreno puntualizó que no existe ningún problema entre ellos.

Mis hijos están bien, todo el mundo está bien y no hay más que hablar al respecto. Todos aprenden lecciones con el día a día. No voy a dar explicaciones al respecto. Todo es récord público. Pueden entrar al récord público, ver los detalles y sobre eso saquen sus propias conclusiones", declaró.

Fuente: Tribuna