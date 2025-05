Acabó desfigurada: Tras retiro de Televisa, actriz da triste noticia por problema de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de novelas, quien se retiró de Televisa hace 5 años y que acabó desfigurada por un brutal cambio físico, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que compartió una dolorosa noticia luego de enfrentar un terrible problema de salud. Se trata de Vanessa Guzmán, quien usó las redes sociales para informar sobre su retiro del fisicoculturismo luego de triunfar en este tipo de competencias.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la protagonista de la serie Amor Mío informó que decidió dar un paso atrás para priorizar su bienestar y enfocarse en una nueva etapa de su vida, por lo que no se sumará a más concursos deportivos. De forma sincera, Vanessa compartió lo complicado que ha sido optar por esta opción que la alejará de uno de sus más grandes sueños:

Es una información que me venía guardando hace tiempito, realmente y como muy oficial, ante todo. Voy ahorita camino al doctor, no me he terminado de recuperar de la cadera, sabíamos que podía ser un proceso largo. Voy a empezar un tratamiento de péptidos con el doctor William Arroyo. Así que bueno, vamos para allá. Quiero que me acompañen y empezar a hacer seguimiento de todo el procedimiento", explicó Guzmán.

Además, la protagonista de melodramas como Infames, Soltero con hijas y Atrévete a Soñar agregó: "La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía. Creo que es el hecho de tener que tomar una decisión muy, muy fuerte, que es no competir. No hay competencias este año, pongo una pausa en el fisicoculturismo. La salud para mí es lo más importante, predicar con el ejemplo ante mis hijos que son atletas también. Y bueno, pues a depositar toda la confianza y todas las herramientas que en este momento la vida, el destino, Dios, los doctores, todos están poniendo en mí", agregó.

Antes y después de Vanessa Guzmán

A pesar de este cambio, la artista de 49 años ha dejado claro que no se alejará por completo del mundo del fitness, pues seguirá promoviendo hábitos saludables y compartiendo su experiencia con sus seguidores. Además, ha insinuado que podría regresar a la actuación si surge un proyecto adecuado para ella. Como se sabe, en días pasados Vanessa fue captada por las cámaras de Hoy mientras estaba de visita en las instalaciones de San Ángel.

Y a partir de ahora empezar un ciclo nuevo en mi vida completamente, en donde me lleno de satisfacción, de gusto, de gratitud, de muchas, muchas cosas que han llevado a lo largo de estos cuatro años de competencia. Pero hay otros aspectos, otras cosas en mí como mujer, como madre, como artista, como actriz, como atleta. Y bueno, la parte mental es muy, muy fuerte", manifestó.

Desde que incursionó en el mundo del fitness competitivo, la actriz sorprendió con su transformación física y su disciplina, logrando importantes reconocimientos en diversas competencias. De hecho, Vanessa fue víctima de muchas críticas por parte de fans, quienes consideraron que la famosa se desfiguró debido a los cambios que hizo en su alimentación y rutinas de ejercicio para convertirse en fisicoculturista.

Ahora, debido a la exigencia del entrenamiento y las demandas del fisicoculturismo, Guzmán tomó la difícil disposición de retirarse: "Así que no queda más que decir que es una transición, es una etapa más y que sé que estoy en las mejores manos, sé que me voy a recuperar muy pronto, pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo me lo pide, profesionalmente también me lo merezco", declaró al borde de las lágrimas.

Vanessa Guzmán anunció su retiro del fisicoculturismo

Fuente: Tribuna