Alana Flores denuncia imagen creada con Inteligencia Artificial y analiza acciones legales

Ciudad de México, México.- Luego de que se viralizó una imagen que vulnera integridad, misma que habría sido creada con la utilización de Inteligencia Artificial (IA), el nombre de la influencer mexicana Alana Flores fue tendencia en las diferentes redes sociales.

Con base a la información que circula en redes sociales y diferentes medios de comunicación, la influencer declaró que hay una imagen falsa de ella que empezó a difundirse en diferentes plataformas sociales, la cual ha sido alterada con Inteligencia Artificial.

El caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, nunca me la tomaron y nunca pasó”, comentó la creadora de contenido en su cuenta de Instagram oficial.

Además, la influencer confesó que ya había pasado por una situación de deepfake, es decir, alterar cualquier material digital con herramientas de Inteligencia Artificial, sin embargo, no con la misma gravedad que en esta ocasión. También negó tener fotos desnuda o sexuales en sus dispositivos móviles.

Me hace sentir con mucha vulnerabilidad e impotencia estar en esta situación que ya no sé qué hacer, siendo que estoy atrapada en un círculo de odio del que no tengo salida”, dijo.