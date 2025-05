Belinda revela la portada de ‘Indómita’ y confirma su regreso musical tras 12 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Belinda vuelve a sorprender a sus fans, ya que después de 12 años anunció que al fin sacará su quinto álbum, el cual, hasta el momento, se sabe que llevará por nombre Indómita. De hecho, las Belifans no tenían nuevo material de este estilo desde el 2 de julio de 2013, cuando la intérprete de Cactus lanzó, de la mano de Capitol Latin y Universal Music Latin, el cuarto álbum de su carrera: Catarsis.

En cuanto a la historia musical de la cantante española, esta empezó con un disco que llevaba su mismo nombre, Belinda, publicado el 5 de agosto de 2003 bajo el sello Radio Corporation of America (RCA). Actualmente es considerado uno de los más recordados, tanto por nostalgia como porque las canciones que se incluyeron son de las más conocidas por el público en general, como Lo siento, Ángel, Boba Niña Nice y No entiendo (feat. Andy y Lucas).

De acuerdo con información extraoficial, como la exnovia del sonorense Christian Nodal tenía en aquel entonces tan solo 14 años, los de la compañía le decían que no estaban seguros de incluir sus temas, pues como era muy pequeña, todavía no querían arriesgarse a que no les parecieran atractivas a los admiradores. Pero, a su corta edad, ella siguió insistiendo y, al final, a pesar de todo, lo logró.

Canciones del nuevo álbum

Es necesario mencionar que la exestrella de Televisa ha tenido un mes muy movido, pues el pasado 20 de mayo sorprendió a todos al comunicar que ella interpretará a Carlota, mejor conocida como la única emperatriz de México. Así como te informamos en TRIBUNA, la serie será producida por Sony Pictures Television y constará de 10 episodios de 45 minutos. Hasta el momento se sabe que iniciará la historia durante la juventud de la mujer que pasó sus últimos días en el Castillo de Bouchout, en Bélgica.

Su nuevo disco

La también mexicana ha generado gran expectativa entre sus seguidores al presentar la portada oficial de su próximo álbum Indómita, que será lanzado el 5 de junio. La celebridad subió la imagen en sus múltiples plataformas, provocando una ola de reacciones entre sus fans, quienes han esperado más de una década por un nuevo material discográfico de la artista. La portada presenta un concepto visual impactante, donde la española aparece volando y sosteniendo un arco, mientras porta un majestuoso vestido entallado en color blanco.

Este álbum incluirá 17 canciones y contará con colaboraciones de artistas como Natanael Cano, Xavi, Tito Double P, Kenia Os y Jared Leto. Aquí está la lista completa:

Cursi de + 300 Noches - @natanael_cano Aries Mírame Feliz - @xavioficial Never Not Love You - @jaredleto @30secondstomars Rayo McQueen - @mxalemanmx Interludio La Cuadrada - @titodoublep LA MALA DEATH NOTE Silvana + Perra + Bitch - @net0n__ WET DREAMS - @tokischa.sol Heterocromía JACKPOT - @keniaos Van Gogh - @malarodriguez Cactus

Con esta revelación, Belinda marca el inicio de la recta final antes del lanzamiento de Indómita, proyecto musical que promete ser un hito en su carrera.

Fuente: Tribuna/ Agencia México