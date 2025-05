Cazzu ganaría custodia total de Inti a Christian Nodal; Ángela Aguilar no podría verla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida trapera de origen argentino, Cazzu, al parecer no solo festejaría el éxito de su nuevo álbum, Latinaje, o de su libro recién publicado, sino que también celebraría que habría ganado custodia total de su hija de solo un año de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, que disputaba desde hace un año con su ex, el cantante mexicano, Christian Nodal, por lo que él tendría visitas limitadas y Ángela Aguilar no podría verla.

Desde que en mayo del 2024, Cazzu confirmó que sí había terminado su relación amorosa con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, se comenzó a especular que por temas de la tan rumorada infidelidad con la hija menor de Pepe Aguilar, que la argentina no querría cerca a su hija de ella, y por eso habría comenzado una demanda por la custodia de la menor, además de que aparentemente le exigiría cantidades exorbitantes de dinero para su manutención.

Y ahora, con la llegada de la intérprete de Ódiame y Nena Trampa, se ha dicho que estaría para afinar temas de esta pelea legal, pues el cantante es mexicano. Aunque ni la argentina ni el originario de Sonora, han dado declaraciones de este tema, este miércoles 28 de mayo, se ha dicho que el juez que lleva el caso, habría dado su fallo a favor a Cazzu, y Nodal quedaría fuera de la crianza de su hija: "Fuentes cercanas revelan que Cazzu habría obtenido la custodia total de su hija Inti, dejando fuera a Christian Nodal del proceso de crianza formal".

Supuestamente, lo que le habría dado el gane a la cantante, sería que el jurado se enfocó mucho en la "inestabilidad emocional y mediática" del creador de Amé y Adiós Amor, en especial con el tema de todo el hate en su contra tras el escándalo de su boda con la joven Aguilar. Aparentemente el jurado coincidiría con que la niña "merece paz, no escándalos", el presunto argumento que daría la argentina para justificar que pida el 100 por ciento de la custodia de Inti.

Finalmente, el que la intérprete de Con Otra tenga la custodia total, significa que el sonorense no va a poder convivir con la menor sino es bajo supervisión de autoridades competentes o un intermediario designado, y las fechas de visitas serán limitadas, por lo que deberá cumplirlas en tiempo y forma como se dicten por parte de un jurado. Hasta el momento ni Cazzu ni el exjurado de La Voz Kids, han reaccionado a este rumor.

Cazzu ganaría demanda a Nodal de Inti. Instagram @la_camaleona_897

Fuente: Tribuna del Yaqui