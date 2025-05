Golpe a Adamari López: Arrestan a hermano de la exactriz de Televisa por violencia en PR

Humacao, Puerto Rico.- Desgraciadamente, para Adamari López han venido meses muy complicados en los que primero se le juzgó por disque menos preciar a Wendy Guevara. Pero ahora, recibió un duro golpe emocional, ya que se ha confirmado que arrestaron a su hermano en su natal Puerto Rico, después de que su cuñada llamara a la Policía durante una disputa y lo acusara de violencia doméstica.

Hace un par de minutos, el medio llamado Primera Hora, reportó el arresto de Adalberto López Torres, hermano de la reconocida exactriz de Televisa, lo cual ya ha comenzado a trascender por redes sociales, dado a la gran atención mediática que genera la famosa presentadora. Según los informes, el médico y legislador municipal de Puerto Rico, se encontraba discutiendo con su esposa dentro de su hogar cuando comenzó a generar destrozos.

cazzu Cazzu ganaría custodia total de Inti a Christian Nodal; Ángela Aguilar no podría verla

La información que ha salido a la luz, declara que el hombre fue arrestado en su hogar, ubicado en Palmas del Mar en la localidad de Humaco, el pasado martes 27 de mayo por la noche, después de que esta se decidiera a llamar a los oficiales. Pero, por fortuna para el médico como para su familia, su pareja decidió no presentar los cargos de manera formal, y este miércoles 28 de mayo ya fue puesto en libertad y sin cargos.

El vocero de la Comandancia de Humacao, Francisco Colón Rodríguez, reveló que al diario El Nuevo Día, que el hermano de López estuvo encerrado mientras que se investigaba lo sucedido, lo cual arrojó que en medio de una discusión, Adalberto insultó a su esposa y perdió los estribos, por lo que al parecer subió al segundo piso de su vivienda, rompió el cristal de la puerta del clóset con una botella y también destrozó varios artículos del baño del primer nivel de la casa.

Hasta el momento, se desconoce que comenzó la pelea, pero se sabe que la pareja además de no levantar cargos y permitir que lo liberaran, no pondrá una orden de protección en su contra y que a él le retiraron su licencia para portar armas de fuego, solo como una medida de seguridad, en caso de que la situación pueda ponerse más violenta. El presidente de la Legislatura Municipal, Ángel G. Rodríguez Medina, afirma que se seguirá investigando el caso.

Como presidente, te puedo decir que nosotros siempre reiteramos el debido respeto al proceso de investigación en curso y vamos a estar atentos al desarrollo de los hechos, confiando que las autoridades correspondientes actúen con la responsabilidad que amerita este caso. No obstante, en estos momentos no voy a emitir ningún juicio. Si este caso llegara a la Legislatura, pues la Comisión de Ética va a tener que evaluarlo. Pero por el momento no voy a expresar una opinión", se dijo a El Nuevo Día.