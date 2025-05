La familia de Silvia Pinal se disputa la herencia a 6 meses de la muerte de la gran diva

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de mayo se están cumpliendo los primeros 6 meses de la dolorosa muerte de doña Silvia Pinal, quien hasta la fecha es considerada como la 'Última Diva del Cine de Oro mexicano'. El deceso de la primera actriz impactó y sigue impactando al medio artístico y público mexicano, dado a la extraordinaria trayectoria que tenía no solo en Televisa, sino en el teatro y el séptimo arte.

Como se recordará, la conductora y productora del desaparecido programa Mujer, casos de la vida real pasó sus últimos días en una camilla de hospital, debido a que fue hospitalizada de emergencia por problemas respiratorios dos semanas antes de su partida. El reportero Ernesto Buitrón reveló el reporte oficial de la muerte de la matriarca de la dinastía Pinal y explicó que su fallecimiento, ocurrido la tarde del 28 de noviembre de 2024, fue provocado por una neumonía que se complicó, lo cual llevó a doña Silvia a sufrir dos colapsos en los pulmones.

Recientemente, su hija Sylvia Pasquel causó revuelo al confesar que doña Silvia estuvo mal cuidada durante algunos meses, pues las enfermeras que estaban a su cargo le daban medicamento para mantenerla dormida: "Ya estaba en una silla de ruedas, estábamos en el proceso de cambiar a las enfermeras porque descubrí que le estaban dando somníferos de más y tenían a mi mamá todo el día dormida".

Al igual que ha ocurrido en otros casos, su fallecimiento desencadenó un fuerte escándalo familiar, pues varios periodistas y medios reportan que sus tres hijos, Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel están enemistados por el tema de la herencia. No obstante, la abuela de Michelle Salas declaró recientemente que ella estaba feliz con lo que le había dejado la grandiosa actriz.

Yo estoy feliz, lo que heredé me encantó, no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas...", expresó.