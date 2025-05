Laura Zapata despotrica contra productor que fingió secuestro; dice que merece un castigo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Laura Zapata, muy a su sincero estilo y sin alterarse de más, despotricó en contra del polémico productor de teatro, Omar Suárez, después de que este decidiera que para promocionar su próximo proyecto, se fingiera un secuestro en plena calle, fuera de las instalaciones donde lo presentará. Al haber sido víctima del delito, la actriz de Televisa dice que merece un castigo por su imprudencia.

Omar está preparando la puesta en escena, Secuestro, en la cual va a abordar diferentes ángulos sobre las víctimas y victimarios de este terrible delito. Ante esto, le pareció una gran idea, muy innovadora, el promocionar la obra de teatro al fingir un secuestro a las afueras del teatro en el que se realizarán las funciones en la Ciudad de México, el Teatro Manolo Fábregas, hecho que ha sido sumamente criticado por la prensa, el público y celebridades.

Una de ellas fue la hermana de Thalía, quien en el año del 2002, fue secuestrada en las inmediaciones del teatro antes mencionado junto a su hermana, Ernestina Sodi. Zapata declaró que al ser un tema tan fuerte y vigente en México, usarlo como promoción lo considera de mal gusto e innecesario: "Pues mira, me parece de muy mal gusto, yo no sé por qué se hizo, desconozco. Qué manera de promocionar, porque es un hecho bastante fuerte, es un ilícito que yo sufrí en mi persona".

La villana de María Mercedes y La Gata, declaró que el show que montó Suárez, en su opinión es alfo "feo y triste", porque sucede muy seguidor en México, y del cual desgraciadamente no todos logran salir con vida, y son tratados como bultos, y ella considera que nadie merece eso: "Yo soy de las pocas personas que salimos con vida de este horror, de este ilícito, ¿no? Y hay personas que se quedan en eso, y por respeto a las personas que se quedan en eso, y que como decía yo en mi obra de teatro Cautivas, amanecen en un baldío hinchados como perros"

Con respecto a si desea que se tomen acciones legales en contra del productor de Perfume de Gardenias por esto, declaró en su parecer lo que hizo fue "grotesco" y cree que sí habría que haber algo particular para una situación así, destacando que alguien pudo morir del susto: "Si es algo preparado en el escenario y la gente va a ver esa puesta en escena, pues no se asusta, ¿verdad? No se preocupa. Pero si eres una persona que estás haciendo cola o que estás afuera del teatro y de repente ves eso, oye, te puede dar hasta un infarto, ¿no?".

Finalmente y en un cambio radical del tema, Zapata recordó que el día en que falleció su madre, recibió como una especia de señal, debido a que ella estaba cenando con un compañero de novela, cuando en la pared de espejos ante ella, vio como su reflejo y a las dos horas anunciaron su deceso: "Me pasó algo rarísimo, estaba cenando y había una pared de espejos, y de repente volteé y le digo a mi compañero con el que estaba: 'Oye, ¿sabes qué? Acabo de ver a mi mamá en el espejo'. Y mi mamá, pues, no sé si como a las 2 horas había fallecido".

Fuente: Tribuna del Yaqui