Lucía Méndez, a punto de morir: La actriz de Televisa fue internada muy grave por Covid-19

Ciudad de México.- La reconocida cantante e histrionista mexicana, Lucía Méndez, desgraciadamente estuvo muy cerca de "conocer a San Pedro", ya que hace un mes estuvo a punto de morir a causa de complicaciones derivadas a su contagio de Covid-19 a sus 70 años de edad. La misma estrella de Televisa, en una entrevista para Imagen TV, ha confirmado que fue internada muy grave y casi no sale de la enfermedad.

La actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, el pasado 8 de abril fue hospitalizada de emergencia, después de presentar problemas respiratorios y un intenso dolor en el cuerpo, que se reveló, fueron causados por el Covid-19, que le detectaron tras estudios. A días de ser internada, un doctor reveló que tenía neumonitis, que una disminución en los niveles de oxigenación de la famosa, haciendo necesario el soporte de oxígeno a través de puntas nasales. A lo largo de su estadía, se rumoró que estuvo al borde de la muerte y hasta la intubaron, hecho que negaron rotundamente, hasta el día de hoy.

Fue la propia estrella de Tu o Nadie, la que en una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, confirmó que casi muere, recordando que al inicio no daban con su diagnóstico y le decían que era "una alergia, la tos de los 100 días", y que trataban de calmarla diciendo que todos tenían tos, que no era grave y no debía de preocuparse, hasta que un día no pudo más y resultó que tenía neumonía, que se agravó ante su contagio de coronavirus.

Voy a la Premiación de La Diva del Siglo y ¿qué es lo que pasa? Que me da COVID. Alguien me pegó el COVID, curiosamente el COVID se me pega, y pues nada, o sea, como a los tres días me salió el COVID, obviamente. Y una noche me sentía muy mal, me dolía mucho el cuerpo, me dolía mucho todo. Y pues le dije a Pati: 'me voy al hospital'", recordó Lucía.

La actriz de Mejor Viuda Que Mal Acompañada, contó que fue aterrador todo, pues cuando llegó al médico todo fue de emergencia, corrían y comenzaron a darle medicamentos, pero, que lo que la rompió fue ver como su hijo la veía con una expresión aterrada, sin saber ella que pasaba, destacando que fue hace poco que supo que casi muere: "Y pues yo no sabía que estaba grave. Me puse muy grave, al grado que hace poco me dijo mi neumólogo, 'estabas tocándole la puerta a San Pedro'. Entonces, ¡wow!, dije yo: '¡qué barbaridad!', de un día a otro, Gustavo, te mueres, te vas de esta vida".

Ante esto, destacó que para ella lo más doloroso de todo, es recordar como su hijo la veía con mucho miedo, el que siempre ha sido muy sana, y que sin importar nada, solo te vas a ir de este mundo de un día para otro, dejando a todos, como su hijo, sus nietas, familia y amigos más cercanos: "Yo creo que eso es lo que más me partió el corazón, más piensas y te quiebras, ¿no? Te quiebras porque nada es seguro".

Finalmente, la estrella de El Ministro y Yo, agradeció a Dios que sigue viva, afirmando que fue su plan, que por algo le dijo que le permitía seguir en este mundo y ahora ve todo con diferente perspectiva y sus prioridades han cambiado: "Afortunadamente, creo que Dios me dijo: ‘todavía te voy a dejar un rato más o no te voy a llevar todavía’, pero sí estuve a punto. Y realmente, cuando tienes cerca la muerte, cambian muchas perspectivas de tu vida, cambian muchos pensamientos, cambian muchas prioridades".

Fuente: Tribuna del Yaqui