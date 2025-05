Murió deprimido: Fallece actor de Televisa y filtran oscuro secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del famoso actor Octavio Ocaña, quien murió de forma trágica durante un ataque armado en el Estado de México en 2021, de nueva cuenta cobró relevancia en medios de comunicación, debido a que salió a la luz el oscuro secreto que se llevó a la tumba. Fue su madre, Ana Lucía Ocaña, quien hizo esta inesperada confesión ante las cámaras del programa Ventaneando y dejó en shock a todo el público.

Resulta que la señora confesó el joven actor de 22 años estuvo a punto de convertirse en padre previo a su trágico fallecimiento al lado de su entonces pareja, Nerea González. Doña Ana filtró que su nuera en ese momento interrumpió su embarazo, situación que llevó a Octavio a caer en depresión y a la postre, esto generó problemas en su romance:

Octavio lo deprimió mucho que también Nerea, yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo y se lo sacó", dijo la señora en entrevista con Ventaneando.

Asimismo, la señora dijo que el intérprete de 'Benito Rivers' en Vecinos les pidió a ella y a su esposo que lo ayudaran a convenver a Nerea de no abortar, pero la joven no cedió: "Octavio nos habló a nosotros: 'por favor, te lo pido, te pido con el corazón que la convenzas, habla con ella, yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá'", agregó. Sobre la charla que sostuvieron con Nerea González, Ana Lucía detalló:

Venimos mi esposo y yo hablar con ella y le dijimos: 'Hija, mira, nosotros te vamos a apoyar'. Y me dice: 'Es que yo ya tengo un hijo y es que Octavio no sé cómo lo vaya a tomar. Y si después ya agarra y ya me olvida'. Hasta que mi esposo le dijo: '¿Sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistas, ella no quiere'".

Acto seguido, la madre de Octavio reveló el procedimiento al que presuntamente Nerea se sometió para no tener al bebé. "Ella fue, todavía estaba permitido los legrados, no estaba que como ahorita que ya no lo puedes hacer, y se fue y lo hizo. Llevaba como apenas 1 mes de gestación o días de gestación. Todavía no estaba bien como bien formado", dijo, provocando shock entre el público.

Al respecto de la reacción de su joven hijo, Ana Lucía contó: "Octavio ahí se deprime todavía el doble. Entonces empieza Octavio a pasar problemas con ella, peleaba mucho con ella, trataba de salirse de la casa, no estaba con ella. Luego nos venimos nosotros a Tabasco". Por otra parte, la mujer reveló que el asesinato de su hijo, así como su ruptura con su esposo, del cual busca divorciarse por un aparente engaño, la han llevado a pensar en atentar contra su integridad.

He llorado mis lágrimas y hasta de sangre. Es más, me intenté quitar la vida por culpa de él, cuando yo descubrí la infidelidad, me llevaron a un hospital, yo ya iba bien sedada con pastillas para dormir, y gracias a Dios me hicieron un lavado estomacal y yo salí de eso, pero el señor a mí me llevó a la desgracia con esa separación. Por yo depender de él", concluyó.

