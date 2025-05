Tras divorcio y desprecio en Televisa, galán de novelas hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien se retiró de Televisa hace años debido a que los productores ya no lo contratan, reapareció ante las cámaras y dejó en shock a sus fans luego de confesar a qué se dedica ahora que está alejado de la actuación. Se trata del conocido Rodrigo Vidal, quien hizo su debut en el mundo de los melodramas con la novela Cuando llega el amor cuando apenas tenía 16 años.

El intérprete de 52 años trabajó para la televisora de San Ángel por casi tres décadas, siendo parte de telenovelas como Gata Salvaje, Salomé, Cuando te llega el amor, Hasta que el dinero nos separe y Enamorándome de Ramón, el cual fue su último melodrama en Las Estrellas en el año 2017. En 2021, se unió a las filas de Telemundo con la serie La Suerte de Loli y hace algunos años, Pepillo Origel aseguró que Vidal estaba trabajando como productor de cine en Los Ángeles, pero en la creación de contenido para adultos.

El actor mexicano, Rodrigo Vidal

Tras desaparecer de las novelas mexicanas, este martes 28 de mayo Vidal reapareció en el Canal Unicable ya que fue invitado especial del programa Montse&Joe, donde compartió con la anfitriona Montserrat Oliver sobre porqué abandonó Televisa. En ese sentido, el actor confesó que dejó de actuar porque nadie le da una oportunidad: "Ya no me hablan, no me hablan, te lo juro", afirmó.

Rodrigo aseguró que los productores dejaron de llamarlo a trabajar desde que incursionó en la producción: "No la dejé, me dejaron, porque curiosamente cuando yo empiezo a producir y ha hacer producción de espectáculos, de películas, de televisión, y tengo amigos productores y les digo '¿cuándo me invitas a trabajar contigo' y me dicen '¿a poco todavía te interesan?, si ya no actúas ni vives en México'", admitió el famoso.

Finalmente, Vidal declaró que en estos momentos vive en Las Vegas junto con su actual pareja Karla, con quien tiene 10 años luego de haberse divorciado en 2013 de Michelle Morán. En esa ciudad, ambos se dedican a la producción: "Vivimos en Las Vegas porque tenemos un canal de televisión en TV abierta, local, hacemos las noticias, el morning show, todo el canal". No obstante, el famoso recalcó que regresó a México como actor de teatro:

Pero ahora vengo de actor, estoy en una obra de teatro", dijo.

