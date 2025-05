¿Actriz de Televisa teme por su seguridad? Reporta que atentan contra su vida tras demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Ofelia Cano, recientemente ha dado una entrevista en la que nuevamente desmiente enemistad con Romina Mircoli, y aclara el tema de las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses. La reconocida histrionista reveló si teme por su seguridad, ya que confirmó que ha recibido llamadas y mensajes en las que se atenta contra su vida, por demanda de la joven antes mencionada.

Después de la muerte de la intérprete de Tu Muñeca, salieron a la luz audios publicados a la prensa por Jorge Flores, que es conocido como 'El Vidente de las Estrellas', en los cuales se puede escuchar tremenda discusión entre la reconocida cantante y su única hija, Romina Mircoli. El mencionado vidente aseguró que los audios le fueron enviados por parte de Cano, quien los recibió de la propia Romina.

Ante esto, se dijo que la hija de la difunta actriz y cantante, iba a demandar a Ofelia por daño moral, incluso puso denuncia formal contra Francisco Cantú, un cantante que supuestamente tuvo romance con Dulce, que fue de los que arremetió en contra de la joven y afirma que maltrataba a su madre. Por su parte, Cano dejó en claro que Romina bajó ninguna circunstancia le ha amenazado con demandarla y son puras especulaciones sin fundamentos.

Con respecto a las amenazas, la actriz mencionó para Sale el Sol y otros medios de comunicación, que sí ha recibido llamadas en la que la amenazan, que usan palabras muy fuertes que no puede decir en ese momento, pero que ella solo toma sus medidas para prevenir y en caso que pase algo trágico se sepa a quién buscar: "Recibí una llamada, está la captura de los teléfonos, son cuatro los números de teléfonos, ahí está un número de Monterrey en esa listita. Sí recibí una llamada, con amenazas, no, a desvivir no, me hablaron con palabras fuertes, pero hasta ahí les puedo decir".

Siguiendo con el tema de las amenazas, afirma que no tiene miedo y ella vive su vida tranquila, que ha guardado capturas y audios de las llamadas que ya tienen personas que son cercanas y sabe que en caso de que sí lleguen al tema de agredirla, sepan que hacer con la evidencia recabada: "Esas capturas las tienen personas que para mi son importantes, que saben que si pasa algo, ahí tienen las capturas de las llamadas. Hay que tomar precauciones, si te pasa algo hay antecedente. Pero no tengo miedo".

Finalmente, sobre su enemistad con la hija de la intérprete de Déjame Volver, Ofelia dijo que no tenía ninguna y esperaba que pronto Mircoli acabe con todo esto que la aqueja y lo haga de la manera más pacífica y beneficiosa para ella y así Dulce al fin pueda descansar: "Mi amor, yo la pipa de la paz la fumo todos los días, pidiéndole a Dios, porque soy demasiado espiritual, y pido mucho por ROMINA, y pido que todo esto llegue a un final tranquilo, para que ya la comadre descanse. Estoy en terapia, y cada quien tiene su propio criterio".

Fuente: Tribuna del Yaqui