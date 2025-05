Angela Aguilar habla del video donde la insultan jugando ‘Basta’ unas menores de edad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante de música regional mexicana Angela Aguilar habló del video que se hizo viral hace un año a través de la red social Tik Tok, en donde aparecen unas niñas de entre 12 y 16 años insultándola jugando 'Basta' y ser calificada como la amante de Cristian Nodal cuando él todavía se encontraba casado con la cantante Cazzus con quien tuvo una hija en Argentina.

La hija de Pepe Aguilar dijo que desde su matrimonio con Nodal ha sido blanco de todo tipo de críticas y burlas en las redes sociales como en este caso donde se muestran jugando estas menores de edad y es objeto de diferentes calificativos con la inicial de su nombre hasta el grado de afirmar haber terminado traumada y pidiéndole a Dios iluminar a las personas que intentan hacerle daño.

Angela Aguilar ha recibido diversas críticas de su matrimonio con Christian Nodal

"A mí me tocó ver una cosa que me traumó. Yo no soy de traumarme mucho porque sé que la gente en redes es oscura y son malos. Vi a unas niñas como de 12 a 16 años, menores de edad, hablando sobre mí. Estaban en un juego que era de letras y estaban diciendo unos adjetivos... ¡En verdad unas cosas!", reveló en entrevista con Adela Micha.

"Yo dije '¿Cómo están creciendo? ¿Hablando mal de mujeres de esa forma?' Yo espero que Dios las iluminé para que no vuelvan a sentir una cosa así y nunca les pasé. Como mujeres en México le encanta el drama y meterte en competencia", dijo Ángela.

Según información de Milenio, la artista hace referencia a un video publicado en la cuenta @maricruz_chl en TikTok, en el clip se puede ver el popular juego de mesa 'Basta' y se escucha a dos mujeres comentando "Apodos que le dirías a Ángela Aguilar".

"La usurpadora, venenito, fea, ridícula, hambreada", son algunos de los apodos que las jóvenes usaron para referirse a Ángela Aguilar; el video ya acumula más de 300 mil reproducciones y últimamente ha sumado más reacciones, a pesar de haberse publicado el año pasado.

Fuente: Tribuna