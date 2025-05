Carlos Rivera revela al más grande amor de su vida ¡y no menciona a Cynthia Rodríguez!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante años, el famoso cantante Carlos Rivera ha enfrentado todo tipo de comentarios y mensajes negativos por parte de quienes aseguran que podría tener preferencias distintas a las que comparte de forma pública, es decir, afirman que sería gay. De forma reciente, el oriundo de Tlaxcala sorprendió a sus fans al compartir una inesperada confesión acerca de su vida privada y dejó en shock a todos.

Resulta que el ganador de La Academia se reunió con miembros de la prensa para hablar de su más reciente producción discográfica, en la que incluye algunas melodías como ¿Qué Significa El Amor?; en ese sentido, muchos se comenzaron a preguntar a quién está dedicada la canción y él confirmó que es para su hijo León, a quien considera la persona más importante de su existencia.

En entrevista para el programa Ventaneando, el cantante mexicano confesó los retos a los que se enfrentó para hacer este disco: "Que ha sido la vez que más me ha costado, porque sientes, a ver, para mí es como, no me puedo quedar corto para hacerle una canción al amor más grande de mi vida. Nada me parecía suficiente para explicar el amor de mi hijo", contó Rivera. Y sin mencionar a su esposa Cynthia Rodríguez, el intérprete añadió:

Cuando hice la canción, es una canción en la que yo siento que le canto a Dios, pero es a través de mi hijo. Esto me lleva a otra canción que es La mejor canción", agregó.

Carlos Rivera confesó que su hijo es el más grande amor de su vida

Al respecto de esta composición, Carlos se sinceró y agregó: "La mejor canción la escribí porque cuando él nació, en el momento que lo tuve en mis brazos y me miraba a los ojos, le dije que él era lo mejor que había hecho en mi vida, él era el mejor concierto que había dado, él era la mejor canción que había escrito". Por otra parte, Carlos Rivera no dudó en confirmar que tanto Cynthia como él están buscando volver a convertirse en padres por segunda ocasión:

Me encantaría, se los prometemos, estamos con muchas ganas, cuando Diosito quiera, estamos listos. Pero ya hacemos todo lo que (se tiene que hacer)", dijo entre risas.

A su vez, la exconductora del programa Venga la Alegría se dijo muy conmovida al conocer la forma en que su marido se inspiró en su nuevo proyecto profesional. "Imagínate, escucho las canciones y me hace llorar, me emociona muchísimo saber que, obviamente, nuestro bebé que es nuestra vida, es nuestra felicidad, es nuestra razón de ser y de salir adelante cada día. ¡Qué bonito que lo inspire de esa manera!", declaró Cynthia.

