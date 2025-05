Cazzu confirma distanciamiento de Christian Nodal y manda tajante mensaje a Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, la trapera argentina Cazzu arribó a tierras mexicanas para la promoción de sus nuevos proyectos musicales y en un reciente encuentro con la prensa, accedió a hablar como nunca antes sobre su expareja Christian Nodal. Sin temor a críticas, la llamada 'Nena Trampa' reveló qué piensa de Ángela Aguilar, actual esposa del sonorense, y dejó sorprendidos a todos.

En primer lugar, Cazzu desmintió ante las cámaras que ella esté pugnando para que el intérprete nacido en Caborca no pueda ver a su hija Inti: "Yo no le puedo negar la identidad a mi hija", afirmó y luego desmintió que haya un pleito legal por este tema: "Nosotros no tenemos ningún problema con la custodia". Incluso, la argentina descartó que ella impida que su pequeña pueda convivir con la integrante de la dinastía Aguilar:

Tampoco es cierto, la vida de su papá y esposa yo no podría involucrarme en eso".

La intérprete de Mucha Data incluso confesó que no le gustan las críticas que han hecho en contra de la ahora señora de Nodal: "Sí, por supuesto, yo lo veo muy injusto de que muchas cosas que se hicieron mal recayeron sobre ella y no lo apoyo en absoluto, uno puede cometer errores...". En ese sentido, Cazzu señaló que lo único realmente importante para ella es el bienestar de Inti y de sí misma:

No puedo defendarla, pero sí me parece que los problemas o las cosas que más me importan es que se cumplan los derechos de mis hijas y que no se me nieguen mis derechos ni que se me dificulte mi carrera", confesó.

Cazzu salió en defensa de Ángela Aguilar

Y al preguntarle sobre si tenía una relación cordial con Nodal, la argentina replicó: "Es muy corta". Por otra parte, la artista de 31 años descartó por completo que pueda realizar una colaboración con Belinda, exprometida del sonorense: "Yo respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento pude haber escuchado algunos mensajes con Danna", contestó Cazzu a las preguntas de los reporteros.

Haciendo énfasis sobre la manera en que ella trabaja con otros colegas, agregó: "Esas cosas son cosas que siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas. Kenia me parece un amor, con ella así he tenido un poco más de relación". Pero cuando escuchó el nombre de la artista española, Cazzu comentó: "Siento que más bien lo de Beli es algo que como lo mueve la gente de una forma más morbosa".

Reafirmando su postura de no trabajar con la primera prometida de Nodal, la argentina agregó: "Sí, en verdad, y no me gustaría como alimentar los morbos, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música. A veces se dan y a veces no, y está bien", expuso.

