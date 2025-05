Christian Nodal y Cazzu, juntos: La expareja es captada con Inti en CDMX sin Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de ser captado junto a Cazzu, mientras que sostenía a su pequeña hija de un año, Inti Nodal Cazzuchelli, a un día de que la trapera argentina llegara a la Ciudad de México al lado de la pequeña. La expareja se subió a un auto negro junto a la menor, y por ningún lado se vio a la esposa del sonorense, Ángela Aguilar.

La reconocida intérprete de Nena Trampa, por causas misteriosas, ya que ella no ha querido decir absolutamente nada, se encuentra en terreno Azteca junto a su primogénita, y por el momento única hija. Como era de esperarse, la visita de la argentina a la Ciudad de México ha creado muchas especulaciones, y una de ellas es el hecho de que supuestamente estaría arreglando un tema legal con el creador de Adiós Amor sobre la custodia y manutención de su bebé.

En redes sociales como Instagram, de La Camaleona, a horas de que se le captara a la intérprete de La Cueva en el país, había recibido un fallo a favor del juez, que supuestamente lleva su caso familiar, y habría obtenido la custodia total de la menor, dejando al sonorense fuera de la crianza formal de la bebé y con visitas limitadas. Pero, al parecer, esto resultaría ser solo una especulación y no una verdad, pues padre e hija ya se encontraron.

Durante la noche del pasado miércoles 28 de mayo, el intérprete de El Amigo y Amé, fue captado mientras que caminaba hacía una camioneta negra, con la que la argentina se ha estado moviendo en el país, con la pequeña Inti en brazos, rodeados de varios guardias de seguridad, que imposibilitaban que la prensa presente se les acercara más. A unos pocos metros detrás de padre e hija, se pudo ver a la intérprete de Con Otra.

Cabe mencionar que en ese encuentro, por ningún lado se vio a la hija menor de Pepe Aguilar, lo cual no es de extrañarse, pues según se ha dicho, Cazzu no la querría cerca de la menor y tendrían problemas por la traición que siempre se ha alegado que hizo Ángela con Christian a Cazzu. La creadora de Gotitas Saladas, mientras que Nodal era grabado junto a su ex y su hija, ella compartía fotos y videos al lado de Kunno en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui