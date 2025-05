Diego Amozurrutia habla sobre su supuesto intento de abuso hacia Fer Altuzar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se recordará, hace un par de semanas la influencer y conductora Fer Altuzar hizo unas acusaciones en contra del actor mexicano Diego Amozurrutia, en las cuales lo señalaba de un presunto abuso hacia ella. echo que sucedió cuando la joven tenia apenas 16 años de edad, la intentó drogar y abusar, todo ya que asegura fue llevada con engaños a un lugar. La experiencia fue compartida por medio de la plataforma YouTube en un programa llamado Tenemos una cita.

La influencer narra su experiencia y comenta que el actor la invitó a lo que supuestamente era una posada por parte de Televisa, sin embargo, al encontrarse llegando al supuesto lugar, se percató que todo era una mentira, pues se encontraban en un motel ubicado en la zona de Tlalpan, Ciudad de México, fue entonces cuando le pidió que se tomara unas pastillas, ejerciendo presión para que lo hiciera, dicho acontecimiento provocó una alerta en ella, lo que hizo que se sintiera en peligro.

Ya en el motel Altuzar preguntó en la recepción sobre el evento, lo cual corroboró sus sospechas pues no exista tal posada, por lo que inmediatamente logró salir y hablarle a una amiga, quien le envió un carro por medio de una aplicación, sin embargo, el actor insistió en subirse con ella y acompañarla hasta su destino, no obstante, según el relato, él la continuaba presionando para que le diera un beso. Ante todo esto Diego salió a hablar sobre el tema.

Fue por medio de una supuesta entrevista que dio para Televisa espectáculos en donde negó todo tipo de acusaciones que se le hacían, destacando que tampoco existe un proceso legal en su contra. "Yo tengo un equipo legal, por supuesto, que está respaldándome y que está listo para lo que sea, pero por el momento no es necesario. Por el momento, lo único que te puedo decir es que estoy tranquilo, que mi familia está tranquila", mencionó. Por otra parte asegura sentirse tranquilo con todo lo que esta sucediendo.

Y aun que no se haya procedido en su contra, el actor afirmó que cuenta con defensores que lo puedan auxilia en caso de ser necesario. "Es importante comentar que presentar este tipo de acusaciones sin pruebas, no ayuda al movimiento que realmente visibiliza todo este tema, ¿no?", agregó. También aprovechó el momento para agradecer a todos los que han tomando el caso con seriedad, prudencia y que no han omitido juicios sin fundamentos. Además que de continuar con las acusaciones en su contra, no dudará en tomar cartas en el asunto por las difamaciones, pues expresó abiertamente su inocencia.

