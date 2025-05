"Es falso": Familiares de Grupo Fugitivo desmienten a fiscal de Tamaulipas; niegan asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente las acciones de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no está siendo tendencia por eficiencia, sino por el fuerte ataque por parte de familiares del Grupo Fugitivos, pues padres, hermanos y primos de los desaparecidos se unieron para negar su asesinato, asegurando que la información que están dando sus autoridades es falsa, siendo muy contundentes al desmentirlos por completo.

Los musicos Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez, se presentaron en evento privado, sin saber que antes de partir de sus casas, sería la última vez que verían a sus familiares. Desde el pasado domingo 25 de mayo se han reportado desaparecidos y pese a cuatro días desaparecidos, no se sabe con exactitud qué les pasó.

Hace un par de minutos, Irving Barrios, titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, anunció que encontraron a los cinco desaparecidos, pero que desgraciadamente fueron sus cuerpos sin vida en una localidad de Reynosa, e incluso revelaron que detuvieron a nueve presuntos miembros de Los Metros, pues aseguran que están involucrados en su desaparición y asesinato, destacando que la zona en la que fueron hallados, fue en donde los asesinaron: "Al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida".

Aunque esto podría significar un cierre y un alivio para las familias, resultó ser lo contrario, ya que la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio, uno de los jóvenes desaparecidos, salió a hacer un live en Facebook, junto a otros familiares, para desmentir a la Fiscalía General de Tamaulipas: "Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia".

En el mismo video, piden que se difunda para que llegue a todo medio y a cada rincón de la República que a ellos no les han informado absolutamente nada, y que ni siquiera han reconocido los cuerpos, señalando que la última noticia que recibieron fue del Ministerio Público, con respecto a que aún se investigaba pero no había resultados concluyentes, por lo que hermana de Livan Edyberto Solís de la Rosa, lanzó un reclamo: "¿Por qué confirman algo que no nos han dicho a nosotros?".

Finalmente uno de los familiares de Nemesio Antonio, señaló que no saben nada de la investigación, cómo fueron encontrados y no les han mostrado los cadáveres, destacando que el Fiscal no les quiere dar la cara: "El fiscal no nos ha dado la cara, ¿por qué está dando esta noticia?".

Fuente: Tribuna del Yaqui