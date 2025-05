Geraldine Bazán reafirma que Gabriel Soto la engañó con Irina Baeva y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas, diversos medios de comunicación captaron a Geraldine Bazán en el Aeropuerto de la CDMX y de inmediato la abordaron para preguntarle acerca de las declaraciones que hizo de forma reciente Julián Gil, quien expuso que la verdadera causante de su divorcio de Gabriel Soto era la actriz venezolana Marjorie de Sousa y no Irina Baeva.

Al escuchar las primeras preguntas sobre el tema, la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas recordó que ella misma había señalado a la rusa como la tercera en discordia, por lo que el nombre de De Sousa no viene al caso: "Siempre he hablado con la verdad y la verdad está en mi canal de YouTube desde hace 7 años, yo no voy a entrar en detalles y que alguien se involucre en un tema que no le corresponde me parece lo más bajo".

Por otro lado, Gera también hizo frente a las especulaciones sobre el distanciamiento que tiene con su madre, Rosalba Ortiz: "Miren… se los he dicho siempre, yo siempre hablo con la verdad, muchas veces no entro en detalles porque creo que no vale la pena. Pues sí, estamos distanciadas un poco porque creo que en cualquier familia puede suceder que no siempre estás de acuerdo con muchas cosas, pero yo la amo, la respeto", expuso Bazán.

Sin profundizar en sus diferencias, Geraldine apuntó que por el momento es lo mejor: "Hubo un momento en el que elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero entonces parecía que sí, y entonces decidí (alejarnos)”. De la misma manera, la exestrella de TV Azteca aclaró que su decisión no fue de un día para otro.

Geraldine Bazán está distanciada por su madre

Le pedí de todas las maneras posibles, bonito, medio feo, en reclamo, llorando, rogando, de todas maneras posibles, pues que dejara de hacer sus declaraciones y demás, y bueno, pues no sucedió", admitió.

No obstante, Bazán expresó a los reporteros que su deseo es que después pueda limar asperezas con la señora Ortiz: "Entonces, bueno, decidí tomar un poquito de distancia, esperando que en algún momento también ella reflexione y podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido", expuso. En ese sentido, la también modelo declaró que no tiene intensiones de volver a hablar de su vida privada en público.

