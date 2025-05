Imelda Garza Tuñón confirma que Maribel Guardia no cede y pelea custodia de José Julián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Imelda Garza Tuñón, exhibiera que su exsuegra, la actriz Maribel Guardia, tuvo un acercamiento con motivo del cumpleaños de José Julián Figueroa, ahora, la joven cantante y actriz, ha desmentido que se hayan visto, pues no puede por orden del juez y el menor no desea verla. De la misma manera, afirma que no cede legalmente y la actriz de Corona de Lágrimas sigue peleando la custodia del menor.

Hace una semana, la actriz de la obra La Sirenita, aseguró que Maribel y ella ya estuvieron en contacto y que le dio varios regalos a su hijo con Julián Figueroa, que le encantaron al menor y se lo agradecían con el alma. Pero, después de que se comenzara a viralizar y acaparar notas estas declaraciones, la joven salió a desmentir que abuela y nieto se vieran, sino que solo se los mandó y que su pequeño aún no desea verla.

Por causa de ese comunicado, al estar frente a medios como Sale el Sol, se le cuestionó el porqué compartió tales declaraciones, y de inmediato afirmó que es porque su defensa le pidió que hiciera esta aclaración, pues los rumores de una convivencia entre la actriz de Televisa y el menor, entorpece el caso: "Bueno, mi defensa me pidió solamente que aclarara que no ha habido un acercamiento entre la abuelita y José Julián y fue todo, fuera de eso no ha habido nada más, solamente era la aclaración. Para temas legales entorpece".

De la misma manera, la exparticipante de Quiero Cantar, declaró que de manera legal, aún no puede verse con José Julián, precisamente porque se está viendo el tema de la custodia, destacando que se sigue viendo horarios y demás, destacando que espera que pronto pueda haber un acercamiento real: "Legalmente no, pero yo tengo entendido que su defensa va a buscar que haya un acercamiento para que pueda haber convivencias que dicte un juez. Ahorita es un niño que está muy lastimado, pero ama a su abuela. Espero pronto pueda haber una convivencia sana".

Finalmente, desmintió lo dicho por Marco Chacón, esposo de Maribel, asegurando que en los documentos legales, se viene externado que Maribel sí pelea la guardia y custodia de su nieto, señalando que no sabe si el equipo legal no sean transparentes o que suceda ahí, porque en las formalidades legales sí se sigue peleando la custodia: "Yo ya no estoy peleando la guardia y custodia, esta se me entregó desde el día primero de marzo. En la siguiente audiencia se decreto que era oficial que era mi custodia. Sí la está peleando su defensa (de Maribel), Marco Chacón dice que no, pero legalmente dice que sí".

Fuente: Tribuna del Yaqui