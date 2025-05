Itatí Cantoral y Ariel Miramontes confirman que están saliendo aunque no tienen romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque no son novios ni pareja, los actores Itatí Cantoral y Ariel Miramontes mejor conocido por su personaje de 'Albertano' confirmaron que si están saliendo juntos dado que ninguno de los dos tiene algún compromiso formal y se dieron un beso frente a los asistentes de la inauguración de un cine en la Ciudad de México, al acudir a promocionar la cinta Desastre en Familia.

Aprovechando la presencia de los medios, Cantoral no dudó en alabar la faceta laboral de Miramontes, dejando entrever que tiene gran admiración por él. “De verdad es un actor tan profesional. La primera vez que lo vi, yo dije: ‘no, no creo que sea él. ¿Él es Albertano? No lo puedo creer’. Es un actor increíble. Es muy profesional. Llegaba muchísimo antes de su llamado”, declaró.

Luego de estas sorpresivas revelaciones sus seguidores estarán a la espera de ver cómo se desarrollará esta historia de amor y si logrará consolidarse en algo más formal a futuro y destacó las virtudes del actor quien además de poseer un gran talento histriónico complementa su compromiso ahora que compartieron créditos en este proyecto.

Itati Cantoral y Ariel Miramontes compartieron creditos en cinta desastre en familia

Sin ahondar más en el tema amoroso, Itatí confesó que sigue teniendo una gran comunicación con su amiga Thalía, y que incluso se hizo presente en el aniversario luctuoso de su madre, doña Yolanda Miranda Monge.

“Claro que sí, Thalía y yo siempre estamos en contacto. Yo la amo y nos vemos en el Cantoral. La familia es lo más importante, no se pierdan Desastre en Familia”, manifestó. Por otra parte, la icónica villana de las telenovelas prefirió ignorar una pregunta sobre la reciente parálisis facial de Carlos Espejel, con quien se dijo sostuvo diferencias durante la grabación de la serie Se Rentan Cuartos.

“Me presento el 26, no se pueden perder el Lunario una vez más. Es para el Día del Padre, a todos los papás hermosos. Yo admiro mucho a Ariel. Si lo quiero y si es mi amigo y lo considero y lo admiro más, es porque si todos los padres de México fueran como Ariel es con sus hijos, tendríamos un México mejor y un mundo mejor”, dijo al respecto.

Finalmente, al cuestionarla sobre cómo recordará a don Roberto Cantoral en el próximo Día del Padre, la estrella de talla internacional expresó: “Cantando. Yo recuerdo a mi papá cantando. Él siempre se metía en la casa de Lindavista al baño y ahí le encantaba estar horas con la guitarra. Y yo me acuerdo mucho de esa imagen”.

Fuente: Tribuna