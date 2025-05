"Justicia": Natalia Alcocer habla de arresto a cuñado de Peña Nieto; lo acusa de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el empresario mexicano, Juan José Chimal, que es cuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fuera puesto en prisión preventiva, la reconocida actriz y presentadora, Natalia Alcocer, brindó una entrevista para Sale el Sol y otros medios de comunicación, externó que se hizo "justicia" en su caso y habló sobre el arresto, tras acusarlo de violencia.

El pasado 18 de mayo, se dijo que tras la audiencia entre Natalia y Juan José, el juez presente decidió darle prisión preventiva, al aparentemente notar actitudes violentas en contra de la exparticipante de Survivor México, por lo cual fue arrestado y posteriormente llevado al Reclusorio Oriente. Quien es cuñado del expresidente de México, hace más de cuatro años que fue acusado de violentar a Natalia, incluso se filtraron videos de una ocasión en que la golpeó y agredió, pero no había sido detenido y solo fue vinculado a proceso.

Ahora, este jueves 29 de mayo, la exparticipante de Los Reyes del Playback, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en claro que lo que pasó con su ex no es más que justicia y sobre todo justicia divina, porque su padre desde el cielo la cuida e intercede con Dios y los ángeles por ella: "Creo que se hizo justicia y una justicia divina, porque allá arriba está pagu y es el que está moviendo todos los hilos, y no es más que justicia divina, estaba yo en la audiencia y vi a mi papá detrás de la juez, cerré mis ojos y vi esa imagen de mi papá cerrándome el ojo y el dedo hacía arriba".

Alcocer declaró que ella no pensó que en dicha audiencia fueran a arrestarlo, pese a que sigue siendo amenazada por él, sino que se dieran nuevas medidas cautelares para mantenerla a salvo a ella y sus hijas, pero al final el juez tomó la inesperada decisión que ella celebró: "No íbamos por una prisión preventiva, evidentemente, íbamos por algún otro cambio de medida cautelar, y resultó en la prisión preventiva, que es el top de lo top".

La exactriz de La Rosa de Guadalupe declaró que ella está feliz por esta decisión, pues marca un precedente muy importante en la justicia mexicana, en lo que es este tipo de procesos, en los que las acusadoras terminan siendo juzgadas y violentadas hasta por el sistema: "Esto fue un cambo radical en los procesos en México, y es la esperanza y el respiro para muchas mujeres que estamos pasando por estos procesos y que seguimos siendo violentadas en este proceso. El pueblo presionó, el pueblo pidió justicia y mi papá justicia divina".

No porque él esté en prisión, no quiere decir que no tiene gente afuera, claramente están los mensajes de su socio, de su familia, siguen estas difamación, esta campaña de difamación a mi parte, quererme quitar el trabajo que es de donde comen sus hijas", concluyó sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui