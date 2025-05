¿La obligó a abortar? Muere actor de Televisa de un disparo y novia exhibe oscuro secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Nerea Godínez, quien era pareja de Octavio Ocaña, cuando este desgraciadamente con 22 años de edad murió de un disparo, tras persecución policíaca, acaba de responder a la madre del histrión de Televisa, la señora Ana Lucía Ocaña, sobre el embarazo que interrumpió antes del deceso del joven. La mujer, que ya es madre de un niño, confirmó el oscuro secreto, peor confesó la verdad detrás de lo sucedido, ¿acaso la obligó a abortar?

A pocos meses de que se cumplan cuatro años de la muerte del actor de Vecinos, la señora Ocaña decidió exponer un secreto de los jóvenes en entrevista para Ventaneando: Iban a ser padres. Ana Lucía afirma que Nerea abortó sin considerar a su hijo y eso lo habría deprimido mucho: "Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio, pero no quiso tener al hijo y fue y se lo sacó. Octavio nos habló a nosotros (sus padres). (Nos dijo) ‘Por favor, se los pido de corazón que la convenzan. Yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá".

Ahora, la joven ha decidido dar respuesta a esta situación, confirmando que en efecto, ella había quedado embarazada del entrañable 'Benito Rivers', pero que ambos tomaron la decisión de no traer el bebé al mundo por cuestiones muy personales, y que por ello jamás habló de esto: "Pues se acaba de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que si se mantuvo así 4 años como se mantuvo, pues es por algo, porque era algo personal".

Nerea en el video, en el que aparece conmovida hasta las lágrimas, declaró que lo dicho por su exsuegra es "de mal gusto", pues ese secreto solo era algo que podían hablar él o ella y dado a que el actor había fallecido, jamás considero en exponerlo, pues la decisión fue por motivos muy personales de ambos: "Era algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión y que vengan a destaparlo así, sin más, sin preguntarme, se me hace de mal gusto. Él sabrá, y se llevó a la tumba el porqué los dos decidimos no seguir con eso".

Tras esto, afirmó que tenía varios meses recibiendo amenazas con respecto a exponer dicha situación, y ahora que ya estaba expuesto, solo le queda decir que no entiende el porqué pasó eso y no deja de pensar en que dijo o hizo, para merecer algo así, en especial porque afirma que siempre fue cercana a la familia del actor de Lola Érase Una Vez, destacando que siempre quiso apoyarlos tras la muerte del artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui