Luchador El Patrón arma zafarrancho en 'VLA' y golpea a hombre en vivo; productora lo corre

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 29 de mayo el público del programa Venga la Alegría vivió un inesperado momento debido a que en plena transmisión en vivo estalló una pelea luego de que recibieran en el foro a Alberto del Río, luchador mexicano conocido como El Patrón. Todo ocurrió después de que el conocido peleador increpara a golpes a otro luchador llamado El Vikingo y a parte de la producción de TV Azteca.

La producción del matutino había armado todo un espectáculo para recibir al exintegrante de la WWE, colocando alfombra roja en los pasillos de la televisora e incluso, alquilando una limusina para que entrara al programa. Alberto acudió al set de VLA para hablar de su próxima pelea con El Vikingo, quien llegó de sorpresa al foro y esto provocó su furia.

Mientras se encontraba en entrevista en vivo con Kristal Silva, Kike Mayagoitia y Sergio Sepúlveda, Del Río se levantó de su asiento y comenzó a golpear al sujeto, a quien incluso dejó tirado en el suelo. Kike y parte de la producción de Venga la Alegría se acercaron para tratar de calmarlo, pero también fueron agredidos. Incluso, El Patrón regresó para propinarle una patada a su rival.

El Patrón golpeó a parte de la producción de 'VLA'

En el video del detrás de cámaras se aprecia cuando la productora María, Eugenia Silva, mejor conocida como Maru Silva, aparece gritando y solicitándole al equipo de seguridad que se lo lleven del foro, además de que increpa al invitado por armar tremendo zafarrancho: "¡Les dije que no, les dije que no quería esto!; !fuera de aquí, fuera de aquí!; les dije que no quería esto, ¡seguridad, seguridad, fuera de aquí!".

Ya, sáquenlo ya, sáquenlo ya y vamos a un corte", gritaba alterada, la líder de Venga la Alegría.

Después de regresar del corte comercial, Kristal Silva le aseguró a los televidentes que esto no había sido planeado y que la realidad era que El Patrón sí había tenido un momento explosivo real. Sin embargo, los usuarios de redes sociales como X e Instagram han puesto en duda la veracidad de este momento, asegurando que podría ser una estrategia de la producción de VLA para acaparar rating, pues el programa Hoy sigue arrasando en números de audiencia.

Cuánta falsedad y ridículez".

Bien actuado".

Contraten a gente que actúe bien".

Fue más show que la Flor Rubio llorando".

Fuente: Tribuna