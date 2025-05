Previo a estreno de la bioserie de 'Chespirito', Florinda Meza muestra descontento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para alegría del público amante del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, este próximo 5 de junio se estrenará la serie Chespirito: Sin querer queriendo, a lo cual la viuda y actriz Florinda Meza ha dado su opinión. La famosa mencionó que si bien no está contenta con el proyecto, se encuentra atenta al cómo la producción desarrollará el programa que se transmitirá por Max.

Una de las cosas que más saltaron al público fue el hecho de que el nombre del personaje de la también cantante, 'doña Florinda', no estará en el show; en su lugar se contará con Margarita Ruiz, que, interpretada por Barbara Lopez, dará vida al personaje de Meza en el próximo estreno sobre la vida de 'Chespirito'. Esta decisión fue porque la actriz había comentado desde un principio no querer su vida privada en las pantallas, y señaló que su nombre solo estaría en las producciones de 'Chespirito'.

Durante su encuentro con distintos medios, la viuda del comediante aclaró que, por el momento, no puede emitir una opinión más profunda sobre la bioserie, aunque no descarta hacerlo más adelante. “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, comentó Meza a los reporteros que la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Respecto al trabajo de Pablo Cruz Guerrero, actor que dará vida a Chespirito en la serie, Meza expresó: “Cuando lo vea, te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”. Asimismo, Florinda enfatizó que espera que la historia no presente a nadie como villano, pues considera que ninguna persona es completamente de esta manera.

Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, pues deben tener personajes reales", manifestó.

Por último, Meza indicó que aún no ha visto la caracterización de Andrea Noli como la 'Bruja del 71', personaje icónico de Chespirito: "¡Qué friega le estás acomodando a Andrea Noli! La bruja era una caracterización. Totalmente. Una caracterización. Pero inclusive Angelines Fernández en la vida real no era así. Era muy guapa”, concluyó. Florinda Meza aguarda el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, que verá la luz el 5 de junio de 2025 en la plataforma Max. La serie contará con ocho episodios, que se lanzarán semanalmente cada jueves.

Fuente: Tribuna