Susana Zabaleta pone en su lugar a Bárbara de Regil; desconfía de acoso de Memo del Bosque

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Susana Zabaleta, se ha visto envuelta en distintas polémicas, luego de que algunas de sus compañeras como Bárbara de Regil y Mariana Seoane emitieran controversiales declaraciones sobre su colega. La más reciente ha sido De Regil, quien aseguró que Susana la agredió físicamente durante el rodaje de la cuarta temporada de Rosario Tijeras, por lo que no dudó en ponerla en su lugar y hasta desconfía que sea verdad acoso de Memo del Bosque.

Según su versión, en una escena donde debía recibir una inyección ficticia, la actriz le propinó un golpe fuerte, generando un ambiente tenso entre ambas. Ante este escenario, es que Zabaleta se sinceró en el programa Sale el Sol, y sin dejar espacio para ninguna duda, acabó con las especulaciones sobre el presunto incidente que vivió con la estrella de la pantalla chica: "No, hombre, ¿cómo crees? Eso se me hace muy triste, además, no. ¿Cómo crees que le voy a pegar? No, le estaba poniendo una inyección. Y pues le hice así, ¿no? Eso fue lo que hice, eso, y se enojó".

Acto seguido, la soprano externó su descontento contra Bárbara, debido a que ha pronunciado fuertes afirmaciones durante su participación en el reality Secretos de parejas: "Pero no, es que yo ni siquiera quiero ahondar en eso. Porque dices: '¡qué triste que la gente de repente se meta en ...!'. O sea, qué casualidad que ella sacara ese dato, como el de Memo del Bosque, que a mí se me hace una grosería, cuando está a punto de salir su serie. Entonces dices: ¡Ay!".

Además, la artista también se refirió al 'Bombón Asesino', con quien recientemente coincidió en un programa de televisión, y algunas versiones apuntaban a una reconciliación entre ambas, luego de las tensiones que han mantenido: "No, no vi a Ninel Conde. No, no, no. No lo hubiera reconocido como quiera. No la vi físicamente, pero como quiera, no la reconocí".

Ante la duda sobre sus diferencias, Zabaleta apuntó: "No, yo siempre he dicho que siempre le agradezco a Ninel Conde porque siempre nos da la oportunidad de hablar de cosas y de ser standupera que yo soy, que me encanta, en nuestros shows, ¿no? Que dices: ‘¡ay, gracias, Ninel!’, ¿no? Gracias por estas cosas maravillosas que te hacen volver a decir lo que dijo ella y entonces la gente se ríe y eso está padrísimo".

En otros temas, la artista manifestó que no tiene ningún problema con Mariana Seoane, a pesar de que la cantante de regional mexicano dio a entender que Susana mantenía a su novio, Ricardo Pérez, debido a que él es 30 años menor que ella: "Es que ni es mi amiga. Ella hizo una opinión, déjenle en paz también. Yo digo, déjenle en paz. Pero yo tampoco conocía a Ricardo. O sea, Mariana no es de la edad de Ricardo. Nunca había visto La Cotorrisa, pensó que era pobre".

Debido a que Seoane se defendió poco después y aclaró que presuntamente una reportera le había mencionado ese detalle y ella solo lo repitió, finalmente Susana emitió su postura al respecto: "Eso fue la opinión de ella, que se le ocurrió decir. Lo que te choca, te checa. Yo a veces me cacho diciendo, digo: ‘¡ay!, ¿por qué lo dije?’. No, pues porque a mí me checa, ¿no? Entonces, hay cosas que... Pero también digo, no hagan de esto, ¿eh? Yo a Mariana la respeto. Bueno, no sé si la respeto. Nunca la he visto. O sea, no somos amigas".

A pesar de las controversias, Zabaleta mantiene su postura firme y evita profundizar en los conflictos. La cantante sigue enfocada en sus proyectos y en su carrera, dejando claro que no permitirá que los rumores afecten su trayectoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui