Valeria Márquez: Filtran AUDIO de la influencer asesinada que expondría a su feminicida

Zapopan, Jalisco.- El caso de la reconocida influencer mexicana, Valeria Márquez, sigue dando de que hablar, debido a que en redes sociales se está comenzando a viralizar la filtración de audios, que serían de la influencer asesinada en Zapopan, Jalisco, y que supuestamente podría exponer a su feminicida. En las últimas semanas se ha señalado que una amiga cercana o un exnovio, serían los que mandaron a matarla.

Dos semanas han pasado desde el cruel asesinato de Márquez, en pleno 'live' en su cuenta de TikTok, al interior de su local de belleza en Zapopan, en las cuales las autoridades correspondientes no han parado en buscar al o los responsables de tal acto, que es llevado como feminicidio. Aunque a nivel policial no se tiene un sospechoso como tal, a nivel público se señalan a una posible expareja de Valeria, y su mejor amiga, Vivian de la Torre.

Ahora, este jueves 29 de mayo, se ha comenzado a circular un audio de Valeria, en el cual la creadora de contenido está externando que fue violentada de manera verbal y psicológica, asegurando que soportó todo por amor y al final solo la desecharon como "basura". Este audio no contiene el nombre de aquel hombre del que habla, pero se dice que este podría ser una pista para llevar a un nombre conciso en la investigación.

En el audio, Márquez se está quejando y asegura que ese hombre le dijo que "ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos", y que una dama que se respeta no pasa de cama en cama y era una de las que no son damas, y que le daba asco, señalando a decepción que le dio sus palabras: "Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada. Yo ahí creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura".

Pero eso no es todo, pues en X, anteriormente conocido como Twitter, también está comenzando a tomar fuerza un audio, aparentemente grabado el 17 de mayo en la estética de la joven, en la que se dice que se escucha un lamento como fantasmal, que sería de la influencer, mientras acusa a su amiga Vivian de ser la responsable de su terrible deceso y hasta le cuestiona el porqué lo habría hecho.

