Acusan a Majo Aguilar de incumplir con show por cantar en pelea de ‘Canelo’ Álvarez

Ciudad de México.- A pesar de que resultó ser una enorme sorpresa cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que la talentosa Majo Aguilar sería la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano este sábado 3 de mayo, antes de su pelea contra William Scull, no todo es miel sobre hojuelas, porque ahora las redes sociales están repletas de un nuevo rumor que acusa a la prima de Ángela Aguilar de haber dejado tirada una presentación así como sin nada.

Todo inició con la cuenta de Instagram Chamonic, especializada en temas de espectáculos, quien subió un flyer que incluía un show del 2 de mayo en Viva la fiesta, un evento realizado en Odessa, Texas que está programado del 2 al 4 de mayo. Sin embargo, llama la atención puesto que el encuentro entre los boxeadores será en Arabia Saudita y por obvias razones tiene que estar la cantante en el país mucho antes de que inicie la pelea.

"No sé si sea su forma de trabajar o el equipo no ayuda con esto, les gusta quedar mal o cancelar a última hora y eso es antiprofesional. Obvio que se va donde le conviene, pero no está bien si ya se comprometió debe cumplir. La gente paga un boleto para verla y algunos viajan para que salga con el cuento de que no se presentará", publicó Jaqueline Martínez, dueña de la cuenta Chamonic.

Evento que posiblemente dejó plantado Majo Aguilar

Por su parte, una usuaria que miró la publicación le respondió a Martínez, le puso que en algunas ocasiones los promotores venden las fechas sin avisarle a los propios artistas, pero al parecer Jaqueline tenía un as bajo la manga, porque contestó que en este caso no aplicaba el ejemplo, pues la artista sí sabía y que de hecho le dijeron al promotor que la verdad se iría (al evento de Saúl Álvarez).

Finalmente, de acuerdo con información de Infobae, no es la primera vez que la intérprete de Cuéntame toma decisiones parecidas, porque se dice que en el Auditorio Nacional junto a Alicia Villarreal pasó lo mismo, ella debía presentarse en Atlatlahuacan, Morelos, aunque al final prefirió estar en Coloso de Reforma. Es vital mencionar que hasta el momento de la elaboración de esta nota Aguilar no ha respondido a las acusaciones.

