Está delirando: Reportan grave a Yolanda Andrade y estremecen a Televisa con dura noticia

Ciudad de México.- El nombre de Yolanda Andrade de nueva cuenta está apareciendo en todos los titulares del espectáculo, debido a que se reportó una nueva triste noticia de la conductora. Resulta que se ha reportado que la famosa originaria de Sinaloa se encuentra muy delicada de salud, por lo que estaría recibiendo atención médica en Los Ángeles, California. Pero no solo ello, pues también aseguran que ha estado delirando debido a su triste condición.

Como se sabe, la presentadora de Televisa enfermó hace 2 años, justo en el mes de mayo de 2023, y desde esa fecha, ha estado luchando por recuperar su salud, pero no lo ha conseguido. Hasta este momento, Yolanda no ha recibido un diagnóstico oportuno de qué es lo que tiene, sin embargo, semanas atrás salió a la luz que pudiera tener esclerosis múltiple. Entre los síntomas que presenta está no hablar bien, intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz.

Recientemente, el periodista Carlos Uriel habló sobre cómo se encuentra la estrella oriunda de Culiacán, mencionando que sí es verdad que está en Estados Unidos, pero desmintiendo que se encuentre hospitalizada: "Hasta donde tengo entendido, efectivamente está en Los Ángeles, hace unos días se había reportado que ella estaba hospitalizada de gravedad, una serie de situaciones desagradables, lo cual es mentira", señaló.

No obstante, el experto en farándula resaltó que personas cercanas a la también actriz le confirmaron que sí entra y sale del hospital porque sigue en chequeos: "Yolanda Andrade al no tener una precisión hasta el momento de su enfermedad sigue sometiéndose a estudios, buscando doctores, y es ahí justamente donde ha estado entrando y saliendo del hospital, a revisiones bastante exhaustivas de más de siete horas en el consultorio, prácticamente todos los días o un día sí y un día no".

Desafortunadamente, la condición de Yolanda le sigue provocando muchos malestares: "Se encuentra actualmente muy cansada, muy agotada, del tema del habla, hay días donde puede hablar con más fluidez, hay días donde no puede hablar, habla muy lento, pero muy lento, que no puede formular palabras", declaró Carlo e incluso compartió que la famosa ha empezado a tener delirios:

Lo que mencionan es que por momentos no coordina muy bien lo que piensa con lo que dice y empieza quizá a delirar un poco, pero todo es controlado y han sido episodios muy breves y esporádicos, no es algo constante", resaltó.

Finalmente, Carlo Uriel cerró su reporte dando una triste noticia sobre Andrade, ya que confirmó que no tiene fecha para volver al programa Montse&Joe: "Su estado de salud es reservado. También me confirmaron que por lo pronto, en mayo, Yolanda no estará en Montse &Joe. Ya le avisó a la producción que no regresa para mayo, que irán evaluando su regreso". Cabe resaltar que hace unos días, Jorge Carbajal, amigo de la conductora, contó que no era verdad que Yolanda estuviera grave.

Fuente: Tribuna