Ex de Gala Montes afirma que la actriz de Televisa la mandó a atacar a su madre, Crista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y empresaria mexicana, Anna Porter, recientemente brindó otra entrevista sobre su exnovia, Gala Montes, a la cual expuso como una persona que la usó por su dinero, señalando que el live de Instagram que hizo en el que habla sobre Crista Montes, fue porque la propia actriz de Televisa se lo pidió, para que ella atacara a su madre y no tener que hacerlo ella.

Anna desde hace unos días se ha encontrado dando mucho de que hablar, pues en TV Notas dio un par de entrevistas en la que ha expuesto la verdad de la exhabitante de La Casa de los Famosos México, afirmando que ella le dijo que solamente usó a Karime Pindter, y su hermana creó el shippeo, pero que no era su tipo, que supuestamente con Icho ya no tenía nada, al parecer acusándolo de ser un "mediocre" que no ha logrado nada.

Ahora, se ha estado viralizando los clips que tiene en su entrevista con Horacio Villalobos en su proyecto El Mitangrit con Horacio Villalobos, en el que expuso mucho de lo que sucedido en su relación y su separación. Anna insiste en que no está ardida, sino que se siente traicionada y por eso está contando su verdad, las red flags de Gala y la manera en que la usó solo por su dinero, mientras que sí seguía con Icho.

Durante esta entrevista, afirmó que la intérprete Más Bonita Que El Mar, en una ocasión le pidió que ella atacara a doña Crista por todo lo que había salido a decir de ella, pero cuando lo hizo, lo usó de pretexto para reclamarle y decir que como habló mal de su madre no la quería, agregando que ella le recordó que se lo pidió, pero que solo se mantuvo en esa línea porque Anna ya estaba comenzando a alejarse porque descubrió lo de su manager.

Anna agregó que siempre estuvo en los peores momentos de la actriz de El Señor de los Cielos y que hasta desenmascaró una página que estaba atacando a su sobrina menor de edad, Bama Montes, y compró varios boletos VIP, vuelos y demás para su concierto en el Lunario, para que tuviera más oportunidad de hacer un sold out, que le hizo promoción, y al final la desinvitó, causando que se enfureciera por lo que le hizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui