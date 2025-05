Famoso diseñador crítica a 'La Divaza' por grabarse llorando tras muerte de su madre

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como 'La Divaza', quien es un famoso influencer venezolano que anunció el pasado viernes 2 de mayo la muerte de su progenitora Kenya Álvarez. En las últimas horas ha recibido bastantes comentarios de apoyo, pero también hay unos que consideran que el dar la noticia llorando frente a una cámara fue completamente innecesario.

Es así que el famoso diseñador de moda venezolano, Marco Michetti, de 50 años, hizo un muy polémico video a través de su cuenta de TikTok, que aunque en ningún momento dijo nombres, los usuarios de las redes sociales rápidamente relacionaron sus palabras con el creador de contenido, quien tan solo a unas horas de esa publicación había subido recién el video donde hablaba de la pérdida de su madre.

En un comienzo Michetti solo hizo alusión a las personas que suelen reflejar en las plataformas una vida completamente diferente a su realidad: "Yo toda mi vida he estado en contra de la vida falsa en redes sociales, la gente que se toma una foto leyendo un libro, viendo una ventana, vida falsa. Mostrando una felicidad falsa, una dicha falsa, una ropa que es prestada, un lugar que no le pertenece", aseguró el hombre.

De igual forma, continuó diciendo que cuando él sufrió situaciones parecidas al ver partir de este mundo a su madre y padre no tenía nada de ganas de tomar el celular. Además, remató señalando que esas acciones no las realiza alguien normal, que es por completo una payasada, gente que necesita ser tomada en cuenta y ser aceptada. Cada una de las declaraciones del señor provocó que los fans de La Divaza le dejaran muchísimos textos donde reflejaban toda su molestia contra el publicista.

"¿Tú crees que, a mi se me murió mi papá y se murió mi mamá de crianza, tú crees que yo quise agarrar el teléfono en una semana? ¿Tú crees que yo me voy a grabar, qué gente normal se graba (gestos llorando)? ¿Tú crees que yo me voy a grabar? ¿Qué gente normal de la cabeza se graba? ¿Qué es eso? Ay no, una payasada, de verdad, es gente que necesita ser tomada en cuenta, necesita ser aceptada y no sé", afirmó.

